Recién graduada es despedida de su primer trabajo en menos de 2 semanas: ¿qué hizo mal?

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

¿Los jóvenes no tienen ganas de trabajar o las condiciones de los empleos han cambiado drásticamente? El debate se reavivó en TikTok tras el testimonio de una chica de 22 años que fue despedida antes de cumplir 2 semanas en su primer trabajo. Este es el caso de Sierra Desiray Frederick.

Joven asegura que la despidieron a los 5 días de haber sido contratada

Las redes sociales nos han acercado las historias más insólitas sobre despidos laborales. Más recientemente, una joven llamó la atención de TikTok por la historia de cómo perdió su primer empleo en menos de dos semanas.

Sierra Desiray Frederick es una chica de 22 años residente de Nashville, Tennessee. Según comentó en una publicación de TikTok de inicios de enero, es recién graduada de la universidad y este 2024 lo había iniciado con el pie derecho: tenía su primer empleo de tiempo completo como diseñadora gráfica en una empresa que se encargaba de hacer impresiones para una gran cadena de comestibles.

Sin embargo, este trabajo no duró mucho. Apenas unos cinco días, puesto que, para el sexto, fue despedida.

“Tuve 5 días de entrenamiento, hice 5 turnos. En esos 5 turnos, pasé, probablemente 3 o 4 días acumulados haciendo nada”, contó en un clip desde su carro.



Dijo, esto no se debía a que no quisiera trabajar o tener responsabilidades, sino a que las otras “dos personas” que componían su equipo, “no sabían cómo entrenarla”.

“Desconocían el proceso de inducción. Todos los días decían como ‘no sé qué darte para hacer hoy’ o ‘no sé qué enseñarte a hacer hoy’ Literalmente ayer me hicieron ver como 3 horas de videos que ya había visto de cosas que ya me habían enseñado. Así que pasé la mayor parte del tiempo mirando mi computadora sin hacer nada”, aseguró.



La situación llegó a tal punto que la joven consideró agendar una reunión con el director ejecutivo de la empresa para externar sus preocupaciones. Sin embargo, antes de que pudiera tener esa conversación, fue despedida.

“Llegué a mi lugar y nuestro CEO me dio un sobre. La habitación estaba repleta de personas y me dijo ‘te vamos a dejar ir, es que no estás funcionando (con el trabajo). Vamos a seguir buscando a alguien más (para el puesto)”, recordó.



Sierra Desiray Frederick terminó su relato cuestionando: “He estado ahí por 5 días, literalmente no me han entrenado, ¿y yo soy la que no está funcionando?”

Si bien agradeció que le pagaron la semana completa, se mostró notoriamente molesta por lo sucedido.

Sierra Desiray Frederick se hizo viral por contar cómo perdió su primer trabajo en 6 días. Imagen TikTok

TikTok debate sobre el caso de la joven que fue despedida a los 5 días de contratada

El video de Sierra se volvió viral en TikTok, al punto tal de que medios estadounidenses e internacionales retomaron su historia.

La sección de comentarios, además, se llenó de mensajes tanto de apoyo como de críticas hacia la recién graduada.

Por un lado múltiples internautas contaron historias similares en otros trabajos, además de que señalaron que el despido no tenía que ver con la joven:

“Tu empleador no estaba vibrando contigo, por eso ni siquiera se molestaron en entrenarte”, “El rechazo solo es una redirección”, “No tener un proceso o calendario de inducción es una ‘red flag’, sabes que es un negocio mal manejado”, “Creo que deberías pedir una reunión uno a uno con el CEO, manejó la situación de manera muy poco profesional”, “Precisamente esto me pasó en mi anterior trabajo”, “Me ha pasado esto con grandes empresas y ahora siempre pregunto en las entrevistas cuál es el proceso de inducción”, “Una vez me contrataron, no me entrenaron y después me corrieron a los 30 días por hacer demasiadas preguntas” o “La mayoría de los trabajos actualmente son como de ‘descúbrelo por ti mismo’, antes había entrenadores”.



No obstante, también se hicieron presentes quienes señalaron que Sierra pudo haber hecho más para evitar perder su trabajo, además de criticarla por exhibir tal situación:

“Los trabajos en Marketing y Diseño son así, necesitan que tengas iniciativa propia y que seas competente en todos los programas y aplicaciones para los cuales estás aplicando desde el inicio”, Tienes que aplicarte más y encontrar maneras de aprender por ti misma”, “Algo de este video me hace creer que no está contando toda la historia”, fueron algunos de ellos.



Tras la popularidad que alcanzó su publicación, la veinteañera optó por eliminar su publicación.