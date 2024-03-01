Premio Lo Nuestro

Joven deja su trabajo "tóxico" para abrir una estética canina e inspiradora historia se viraliza en TikTok

Las historias de lucha y perseverancia se vuelven virales en TikTok, así como la siguiente que no fue la excepción.

Video La adorable historia detrás del autobús de perros que enamoró al Internet

En estos tiempos de redes sociales, las personas pueden ser testigos de historias inspiradoras, como la de José Antonio Brijido quien tocó el corazón de todos en TikTok.

Estilista de perros conquista TikTok con su historia: dejó su trabajo godín para alcanzar sus sueños

El mexicano se volvió una celebridad de Internet al publicar una serie de videos en su cuenta @Che_p38 sobre la ardua lucha que emprendió para hacer realidad su más grande sueño, tener su propia estética canina en honor a su perrito fallecido, Alushe.

Para ello renunció a su antiguo trabajo, invirtió todos sus ahorros en hacer realidad el negocio y tomó un curso de estética canina para obtener acreditación, demostrando que es un profesional. Lamentablemente el dinero que tenía no le fue suficiente, por lo que tuvo que construir su espacio de trabajo con sus manos y materiales que tenía a su alcance.

@chestertonny

Que sea ,lo que diosito quiera...

♬ sonido original - Che_p38


La serie de clips donde mostró su proceso se volvieron sumamente virales con millones de vistas y likes, por lo cual mantuvo actualizados a sus seguidores sobre su nuevo emprendimiento para canes. Uno de los que tuvo más alcance fue aquel donde mostró la estética canina que él montó finalizada y cómo una persona de su familia se negó a pagarle por bañar a un perrito.

"Le dije a mi primo que cuánto me daba por bañar a su perro, me dijo que no me pagaría nada que mejor le agradeciera que me presta a su perrito para practicar. Me sentí un poco triste porque era mi primer estética y no me la pagarían, pero es muy pronto para rendirme, así que convertiré cada "no" en un impulso para continuar".

La estética canina de José se volvió famosa gracias a sus videos

Dicho material obtuvo 13.5 millones de views. En los comentarios lo alentaron a seguir adelante y hasta le preguntaron dónde estaba ubicada su estética, debido a que miles de internautas querían que José dejara guapos a sus lomitos para apoyar su sueño.

"Tu puedes.No te rindaaaas", "¿Dónde queda? quiero llevar a mis perritos", "Vendrán tiempos mejores no te rindas", "Qué lindo quedó el perrito, se que lograrás tus metas", "Tú dedicación te llevará a donde tú quieres, ánimo", "Me parece increíble que sepas cuál es tu sueño y que mejor aún, trabajes para realizarlo. Eres admirable por eso", "Lo dejaste muy bonito ,además que eres muy dedicado al momento de cargarlo ...te deseo todo el éxito del mundo y verás que tendrás muchísimos clientes" y "Eres millonario por encontrar la felicidad en lo que haces", es lo que expresaron.
@chestertonny

Mi primer clientesito

♬ Calm Down - Rema


Además, el tiktoker ha aprovechado la plataforma para promover la conciencia sobre el cuidado y la adopción de mascotas con sus videos, pues a la par de dedicarle tiempo a la estética, también se dedica a rescatar perritos en la calle que se encuentran en situaciones vulnerables.

Estas acciones altruistas también fueron aplaudidas por sus seguidores y aunque confirmó que en ocasiones no puede contar con mucho dinero para ello, también comenzó a vender patitas de pollo deshidratadas para cubrir los gastos. Con más de 400 mil seguidores, ahora José es una estrella de TikTok y se encuentra más feliz que nunca haciendo lo que más ama, cuidar de los perritos.

@chestertonny

Si para construirme ,primero debo destruirme, que comience la demolición...

♬ Burning Love (with The Royal Philharmonic Orchestra) - Elvis Presley & The Royal Philharmonic Orchestra


