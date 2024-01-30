Joven revela que gana más dinero lavando coches en Australia que un profesionista en México o Argentina

Video Los trabajos de ensueño, según TikTok: se la pasan en grande mientras ganan dinero

Joaquín Marín, un joven argentino que emigró de su país, ha compartido su experiencia trabajando y viviendo en Australia, donde demuestra que gana más en empleos como lavacoches que un profesionista en Latinoamérica.

A pesar de sus arañas y murciélagos gigantes, Australia es considerado uno de los países con mejor calidad de vida y más felicidad en el mundo entero.

PUBLICIDAD

¿Cómo es un día de trabajo para Joaquín Marín?

A pesar de que en un principio pensó que lo emplearían como asistente, al llegar a un taller de reparación de autos en Australia, donde el hombre emigró para buscar mejores oportunidades, Joaquín se dio cuenta de que sería lavacoches.

El joven compartió cómo es su jornada laboral en un video que subió en su cuenta oficial de TikTok @joaqmarin.

"En Australia es bastante común encontrar trabajos casuales de un día, un par de días o algunas semanas, esto sirve si quieres hacer un dinero extra o simplemente hasta que salga un trabajo fijo", explica Joaquín.



Después de tomar un colectivo y un tren llegó al taller de chapa y pintura, donde su trabajo como 'general hand' consiste en lavar los vehículos que han sido reparados y tenerlos listos para cuando llegue el cliente a recogerlos.

El joven llega a las 7:30 de la mañana, aunque su jornada comienza realmente aproximadamente a las 8:15.

En el video, el hombre explica que su jefe les invitó un café y charlaron un poco antes de empezar.

Al final consiguieron lavar entre 8 y 9 autos entre 2 personas, tanto por dentro como por fuera del vehículo.

Además de esto tuvo un descanso de 20 minutos a media mañana y 30 ó 40 minutos más para comer, siendo su salida a las 4 de la tarde.

Este empleo lo aceptó Joaquín sólo por un día, ya que le quedaba muy lejos de donde se estaba quedando y estaba en busca de un trabajo más estable.

@joaqmarin Un dia de trabajo lavando autos en Australia 🇦🇺🚘 Te cuento como fue un día en este trabajo casual que agarré por un día con el objetivo de hacer un dinero extra mientras seguía en la búsqueda de un trabajo más estable. Me sigo sorprendiendo con la liviandad de muchos trabajos en Australia, hasta ahora en casi todos los trabajos que hice (que fueron MUCHOS), siempre fuimos más personas de las que se necesitaban para las tareas que había que hacer, lo que hace los laburos muy tranqui. Otra reflexión que hago sobre este tipo de trabajos es que por lo general se trabaja sin apuros, no como en los trabajos de hospitality o atención al público, que suelen ser los que la mayoría de los backpackers encuentran primero. Sigo sumando experiencias nuevas, aprendiendo cada día y valorando todo lo que me toca hacer. Espero que les sirva de algo este video, cualquier info pueden pedirla en comentarios. #vivirenaustralia #workingholiday #argentinosenaustralia #emigrar #trabajarenelextranjero #argentinosporelmundo #backpackers #workingholidayaustralia #emigrardeargentina #emigrardelatinoamerica ♬ sonido original - Joaquin Marin



El video ya cuenta con más de 1.7 millones de visualizaciones.

¿Cuánto ganó el argentino como lavacoches?

Por hora trabajada, Joaquín recibió $32 dólares australianos ($362.56 pesos mexicanos o $21 dólares americanos) y una de esas horas se la pagaron en $44 dólares por ser 'over time' (aproximadamente $498.52 pesos mexicanos o $29 dólares americanos).

PUBLICIDAD

De la jornada total recibió $240 dólares australianos ($2 mil 719 pesos mexicanos, $130 mil 793 pesos argentinos o $158 dólares americanos aproximadamente).

¿Cuánto gana un profesionista latino al día en promedio?

Según el diario 'El Economista', un profesionista en México gana $13 mil pesos al mes aproximadamente, es decir, $433.33 pesos al día, que equivalen a 25 dólares americanos o 38 dólares australianos.

Por otra parte, un profesionista en Argentina gana en promedio $78 mil 250 pesos al mes, es decir, $2 mil 608 pesos al día, que equivalen a $3.13 dólares americanos o $4.69 dólares australianos.

Lo cual quiere decir que, por mucho, Joaquín gana más lavando coches en Australia que siendo un profesionista en cualquiera de estos dos países y muchos otros de Latinoamérica, aunque se sabe que en Ecuador, Brasil y Colombia los sueldos son un poco más elevados que en México y Argentina, comparativamente.

Esto esclarece el por qué muchos latinos buscan emigrar de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades laborales y mejores condiciones para vivir.

¿Joaquín sólo se dedica a lavar coches?

En su perfil de TikTok puede verse cómo Joaquín ha estado en varios empleos, sobre todo aquellos que no requieren forzosamente hablar en inglés, compartiendo sus experiencias con muchos que quisieran seguir sus pasos.

Algunos de los trabajos que ha realizado son como mudancero, jardinero, recepcionista y granjero.

@joaqmarin Les cuento cómo hice para conseguir cada uno de los trabajos que tuve desde que llegué a Australia 🇦🇺 Esto es una pequeña explicación, obviamente podría profundizar mucho más sobre cómo armar los CV, o cómo manejarse dentro de cada página. Si quieren que haga algún video sobre eso, dejenme los comentarios. Comentá "INFO" en este mismo video en mi Instagram y te mando por privado los nombres de las empresas que yo trabajé, algunos números de teléfono o mails de contacto e incluso otras empresas o agencias similares para aplicar a los trabajos. De paso seguime en IG, enlace directo en mi perfil 👍🏽 #vivirenaustralia #workingholiday #argentinosenaustralia #emigrar #trabajarenelextranjero #argentinosporelmundo #backpackers #workingholidayaustralia #emigrardeargentina #emigrardelatinoamerica #visadeturistaaustralia ♬ sonido original - Joaquin Marin