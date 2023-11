Joven se queja de su trabajo, el video se hace viral y, ¿la ascienden? La explicación

El 19 de noviembre pasado, Carmen hizo otra publicación contando que, cuando llegó al trabajo, el equipo de Recursos Humanos le pidió pasar a su oficina, donde tuvieron una “charla” sobre sus videos: “Me dicen que tienen entendido que no estoy a gusto, que no me ven contenta con mi puesto y que por eso necesitaban que en ese momento yo dejase de trabajar”.