¿Te imaginas conocer a tu amorcito en un accidente? Parejas que se conocieron de la forma más rara

‘Krevatski’ narró en Reddit que, en una ocasión, fue a ver una puesta en escena de ‘Midsummer Night's Dream’ a un teatro que ofrecía boletos a mitad de precio si los asistentes llegaban una hora antes de la función. “Mientras escogía mi asiento, un hombre atractivo pasó (por ahí), se paró a mi lado, señaló una fila y número de asiento y me dijo que era el mejor lugar de la casa”. Le hizo caso y lo escogió. Cuando empezó la obra de teatro, se dio cuenta de que, en realidad, él era el actor que interpretaba a Puck. “Había una escena en la que tenía que hacer una entrada de la parte trasera del teatro. Bajó las escaleras, se detuvo justo a mi lado y empezó a decir su monólogo. Me dijo que me sentara justo donde debía dar su discurso”.