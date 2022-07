Pareja se comprometió a sólo dos días de conocerse, ¿fue amor a primera vista o un impulso?

Así como hay hombres que se disfrazan de superhéroes para declarar su amor y se vuelven virales, otras personas dividen la opinión de Internet con su historia, pues para muchos se trata de un auténtico romance, mientras que otros consideran que sólo fue un impulso del momento.

Shari y Ryan se comprometieron en vacaciones, dos días después de conocerse. Pese a que nadie confiaba en su amor y los cuestionaban sobre su decisión, la pareja ha demostrado que su cariño es real.

Shari Thorpe y Ryan Thorpe:

¿fue amor a primera vista o una decisión impulsiva?

La pareja se conoció en un viaje a Gran Canaria, España, en julio del 2011. Tan pronto como Ryan vio a Shari se enamoró de sus encantos y tras una plática en un bar karaoke local se dieron cuenta de la química que tenían, por lo que la propuesta de pasar su vida juntos fue dicha.

"Recuerdo que le dije a mi amigo: 'Esa es la chica con la que me voy a casar' y me dijo que no tenía ninguna posibilidad. Pero tuve sentimientos instantáneos por ella que nunca antes había sentido. Mis compañeros pensaron que me estaba proponiendo mentalmente", afirmó Ryan al medio 'Mirror', 30 de junio 2022

Aunque la joven pensó que era una broma, su corazón le sugirió que aceptara y así lo hizo. Tras terminarse las vacaciones continuaron su relación a larga distancia, pues Shari vivía en Newcastle y Ryan en Odiham, a más de 300 millas de distancia.

"Tan pronto como lo vi pensé que era guapo y cuando conversamos me hizo reír. Cuando me pidió que me casara con él, después de solo dos días de conocernos, solo pensé: '¿Por qué no?' Teníamos tanta química y sentí que tenía que ir a por ello. Nunca miré hacia atrás", declaró Shari a 'Mirror' el 30 de junio 2022.



Shari decidió mudarse con su prometido a finales del 2011, tras medio año de noviazgo. Para sorpresa de familiares y amigos, la pareja comenzó a formar una familia en el 2012 con el nacimiento de Cayden, quien actualmente tiene 9 años, pero fue hasta agosto del 2015 que lograron casarse.

Para celebrar su primer aniversario de bodas regresaron al mismo sitio en el que se conocieron. Curiosamente, el personal del bar sí los reconoció, así que tienen la intención de volver ahí pero con sus hijos.

Shari declaró a 'Mirror' que todo ha sido una locura para ella, pues hay días en que no puede creer que tiene una familia y que encontró a su esposo en un viaje al que fue de último momento y únicamente para acompañar a su amiga.

"Creo que amigos y familiares se mostraron escépticos cuando nos comprometimos tan rápido, pero tan pronto como nos vieron juntos y tuvimos a Cayden, pudieron ver lo perfectos que éramos", declaró la mujer.

En octubre del 2016 la familia creció con la llegada de Curtis y el pasado 2021 nació Cilian, el último de sus hijos hasta el momento. Tras 11 años de relación, la pareja asegura que se encuentran más fuertes y enamorados que nunca.

Internautas

reacción a la historia de amor viral: "El amor a primera vista existe"

Cuando la pareja dio a conocer su historia en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios aseguraron que el amor a primera vista sí existe y pusieron como prueba sus propias experiencias:

"Nos conocimos y nos casamos en 3 semanas, 28 años después todavía estamos juntos", "Mi amigo y yo nos juntamos después de 3 días, nos conocimos y seguimos juntos durante casi 15 años y tenemos dos hijos". "Mi esposo y yo nos conocimos y se mudó conmigo después de una semana, 34 años después todavía estamos juntos", "Conocí a mi pareja y me casé en 6 meses, seguimos juntos años después", "Conocí y me casé con mi esposo después de 10 días de estar juntos, 67 años juntos, él falleció hace tres años", declararon los usuarios de internet

Además, no faltaron aquellos que desean tener algo así y también les causa alegría conocer este caso:

"Qué historia tan encantadora. Voy de compras para encontrar a mi prometido ahora que sé que todo es posible", "Bien por ellos, les deseo toda la felicidad", "El amor a primera vista existe", "Qué pareja tan hermosa", "Un amor de película", declararon los usuarios de Internet.