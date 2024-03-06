Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial cambiará el uso de los celulares: las primeras pistas de cómo será

La Inteligencia Artificial promete revolucionar el uso de los celulares: así lo vaticina el CEO de una empresa.

Ericka Chavez
Por:Ericka Chavez
La Inteligencia Artificial llegó para quedarse. Al menos eso es lo que se puede decir dado el auge que ha tenido en los últimos meses. Y ese parece ser también el presagio desde el sector tecnológico, donde esta tecnología gana cada vez mayor protagonismo.

Los teléfonos celulares no estarán exentos de esta revolución, pero, ¿cómo cambiarán los dispositivos que más usamos en esta nueva era? Parecemos tener las primeras pistas.

La industria de los celulares apuesta por la Inteligencia Artificial

A finales de febrero pasado, se llevó a cabo el Congreso Mundial de Celulares (MWC por sus siglas en inglés) en Barcelona, donde, según reporta ‘The Economic Times’, se evidenció “la tendencia” de este sector por incluir “nuevas y llamativas herramientas de Inteligencia Artificial” en los dispositivos móviles.

Ben Wood, jefe de investigación de CCS Insight, comentó a la agencia ‘AFP’ que, de esta manera, la industria planea incentivar a los usuarios a actualizar sus celulares: “Los teléfonos se han vuelto aburridos, no son tan emocionantes como solían ser. Los cambios de un modelo a otro no son tan geniales”.

En ese sentido, grandes empresas como Samsung y Honor anunciaron las novedades que incluirán en sus próximos modelos.

La Inteligencia Artificial cambiará el uso de los celulares.
Así cambiará la Inteligencia Artificial la manera en la que usamos el celular

Pero, ¿cómo se trasladan los cambios anunciados en el uso diario? Tanto Samsung como Honor dieron adelantos de lo que significa, al menos en los productos de su compañía.

George Zhao, CEO de Honor, comentó en un panel que la empresa busca llevar la Inteligencia Artificial a la interfaz de los celulares, en vez de limitarla a algunas funciones. Esto quiere decir que el ‘smartphone’ “ahora se ajustará y aprenderá de cada persona para adelantarse y anticiparse a las acciones que a diario tomamos con nuestros dispositivos”.

‘Wired’ amplió que “en vez de memorizar todos los pasos de cómo operar tu teléfono o buscar funciones cuando no recuerdas cómo encontrarlas, MagicOS AI (el sistema operativo de los Honor) interpretará texto, leerá gestos o movimientos oculares para predecir tu intención y ofrecer un servicio de manera proactiva”.

George Zhao, CEO de Honor.
“Aprenderá de cada persona para adelantarse y anticiparse a las acciones que a diario tomamos con nuestros dispositivos”, explicó Zhao.

“Si toca una imagen, un texto, un enlace, una dirección, un documento, una cifra, o simplemente si se queda mirando fijamente una aplicación o contenido, el celular ‘sabrá’ y le ofrecerá una amplia variedad de funciones: un cálculo, buscar en un mapa, compartir en sus redes, crear un correo, armar una reunión, cualquier cosa, adelantándose a sus intenciones”, detalló ‘El Tiempo’.

Además, la IA en los celulares asistirá en tareas generativas, como crear recetas a partir de los ingredientes mostrados en una fotografía u organizar videollamadas a petición.

La Inteligencia Artificial (IA) cambiará la manera en que usamos los celulares
Por su parte, algunas de las innovaciones que Samsung presentó fueron poder hacer o recibir llamadas en un lenguaje que no se habla y recibir una traducción en tiempo real en audio.

Los celulares de la empresa coreana también contarán con una herramienta de edición de fotografías que permitirá mover o borrar objetos o personas del fondo y generará contenido para ‘rellenar’ esos espacios, algo que ya se había visto en otros celulares.

¿Qué piensas de la manera en la que la IA revolucionará los celulares? Cuéntanos en los comentarios.

