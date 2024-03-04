¿Cómo hubiera lucido una hija de Selena Quintanilla con Chris Pérez? IA revela impactantes fotos

Video Yolanda Saldívar aseguró que Selena seguiría viva si no fuera por algo que hizo su padre

Con una carrera que trascendió fronteras y una voz que conquistó a todo el mundo, Selena Quintanilla se convirtió en un ícono de la música latina en la década de los noventa. Sin embargo, su destino fue truncado trágicamente al ser asesinada en un hotel de Corpus Christi, dejando un vacío en la industria musical y en los corazones de sus admiradores.

A casi 29 años de su partida, el legado de Selena sigue resonando en la comunidad latina, y recientemente su nombre volvió a ocupar titulares en las redes sociales gracias a una imagen generada por Inteligencia Artificial que plasmó cómo podría haber lucido la hija de Selena y su esposo, Chris Pérez.

Se difunde foto de Inteligencia Artificial que muestra cómo se vería la hija de Selena Quintanilla y Chris Pérez

Ambos se casaron en 1992 después de mantener una relación amorosa que no era aprobada por la familia de ella y lamentablemente la muerte de Quintanilla los separó el 31 de marzo de 1995, lo cual les impidió formar una familia juntos; no obstante, al preguntar al programa de Inteligencia Artificial, Midjourney, cuál hubiera sido la apariencia de una hija en común, lanzó imágenes impactantes que se volvieron virales de inmediato.

En ella, se puede apreciar a una niña de entre 4 y 6 años que hubiera heredado los rasgos de ambos, ya que en su rostro se aprecian cejas muy parecidas a las del guitarrista y los intensos ojos de la cantante, además de una cabellera ondulada y abundante.

La pequeña tendría la piel latina de sus padres, es decir, con un tono apiñonado y por supuesto también la belleza de su madre, quien en su momento fue considerada una de las mujeres más atractivas.

IA imagina cómo luciría la hija de Selena Quintanilla y Chris Pérez

En cuanto a su vestimenta, se mostró con lo que parece un vestido blanco y negro, acompañado de arracadas doradas, el cual pudiera haber sido confeccionado por la misma Selena, pues es importante recordar que ella misma fue diseñadora de moda.

Internet quedó asombrado con la foto creada por Inteligencia Artificial

Las personas que encontraron la foto comentaron que los rasgos de ambos se plasman en la imagen y gracias a ello dieron su sello de aprobación, comentando lo hermosa que sería.

"OMG es hermosa", "Realmente se parece a los dos", "Ay es preciosa, pero me da tristeza a la vez ver esta foto", "Es toda una mini Selena", "Sí se parece a ella", "Wow siento que vea a Selena de niña", o "Es preciosa", "¿Se imaginan que hubiera existido? Seguro saldría igualita que en la foto", fueron algunos comentarios que se pudieron leer en redes sociales.



La imagen generada por Midjourney avivó la nostalgia de los fanáticos de Selena Quintanilla, quienes siguen recordando su legado musical y lamentando su trágica muerte, la cual marcó la historia de la música para siempre.

IA imagina cómo luciría la hija de Selena Quintanilla y Chris Pérez



