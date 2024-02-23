Inteligencia artificial: ¿Hasta dónde llegan las novias virtuales en la intimidad por cumplir tus fantasías?

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

En un inicio, tener una novia virtual podía ser considerado algo sacado de la ciencia ficción o de un futuro lejano, sin embargo, esta tecnología nos ha alcanzado y ya hay varias personas y compañías que ofrecen este 'servicio' que se adapta a los gustos y necesidades, incluso sexuales, del usuario.

Hoy en día, la tecnología hace todo por ti, incluso 'ser' tu pareja, cumplir tus fantasías y modificar tus deseos más profundos.

PUBLICIDAD

Existen chatbots impulsados por inteligencia artificial que buscan suplir las interacciones románticas de pareja para las personas que incluyen, por supuesto, las de la cama.

¿Cómo funcionan los chatbots de inteligencia artificia como pareja?

Estos chatbots le hablan a las personas como si fueran su novi@ por medio de mensajes, que incluso pueden ser de voz, y enviar imágenes (también creadas por medio de la IA).

Chatbots creados para satisfacer impulsos sexuales

Aunque hay muchas aplicaciones que no permiten el contenido sexual, existen otras en las que sí se puede generar una pareja virtual con la que hablar sobre sexo, adaptándose a los diferentes gustos de cada persona, teniendo en cuenta que la mayor parte de la excitación se generará mentalmente.

Generalmente, el servicio de estos chatbots románticos incluyen imágenes de mujeres creadas por inteligencia artificial, con un enfoque sexualizado o acompañadas de mensajes provocativos. Incluso existen algunas que ofrecen juegos de roles o de exploración de fantasías.

Cualquier usuario puede tener novi@s virtuales tímid@s o incluso más 'lanzados', y hasta ninfóman@s, depende de lo que quieran.

Se habla también de perfiles específicos de dóminas creadas con Inteligencia artificial, cuyo objetivo es dar órdenes a los usuarios que interactúan con ellas y satisfacer sus deseos.

Novias virtuales Imagen Unsplash

'Ventajas' de los chatbots con contenido sexual

Una de las 'ventajas' de este tipo de tecnología es que un chatbot no tiene limitaciones previas, por lo que si habla con un usuario de sexo, aprenderá y se adaptará a los gustos de esa persona, según explica Lola Fernández de la Torre, profesora e investigadora en la Universidad de Málaga, en España, y estudiosa de la aplicación de las herramientas de IA en docencia.

PUBLICIDAD

Otra ventaja para los usuarios sería que una inteligencia artificial "no juzga", pues carece de razonamiento, por lo que pueden sentirse cómodos al compartir fantasías sexuales peculiares con las que una inteligencia artificial empatizaría, entendería y se amoldaría a ellas.

Imagen Shutterstock



Algunos también aseguran que puede mejorar el bienestar de una persona, hacerla más segura y 'entrenarla' en habilidades sociales.

¿El uso de la IA en chatbots con contenido sexual puede cambiar nuestros deseos?

La futuróloga Tracey Taylor, en entrevista para el diario 'El País', asegura que si la inteligencia artificial puede analizar el comportamiento humano y encontrar patrones en él, es posible que también pueda "reprogramar a las personas hacia ciertos comportamientos y deseos, o alejarlos de otros", ante lo cual "podrías terminar con un conjunto de deseos que nunca pensaste que fueran parte de ti, pero que te han programado a través de manipulación mental".

Aunque, esto puede tener una utilidad en determinadas disfunciones sexuales, como problemas de erección o bajo deseo sexual.

¿Los chatbots de romance suplirían la interacción humana?

En un inicio existieron las llamadas telefonicas sexuales, luego el cibersexo y hoy en día el porno, OnlyFans y los llamados digisexuales (personas que parecen estar muy cómodas quitándose se encima la interacción con otros seres humanos y prefieren acompañarse de la tecnología, que ya incluye incluso juguetes eróticos que se adaptan a cada usuario según sus datos biométricos), por lo que esto nos da una ligera prueba de a dónde se dirige esta industria.

"En Japón, un gran número de hombres jóvenes prefieren ya tener relaciones con sus asistentes digitales, avatares o novias holográficas, en vez de lidiar con la complejidad de las relaciones en la vida real y esta tendencia va en aumento. Esto llegará a ser visto como aceptable dentro de la narrativa de la diversidad. Es decir, una novia virtual será simplemente otra opción", manifestó Taylor.

Juguetes con IA podrían interpretar datos y elaborar respuestas individuales basadas en información sensorial, como la temperatura corporal y el pulso, para adaptarlas a las necesidades del usuario.

PUBLICIDAD

Además, ya es posible enviar y recibir abrazos por Internet gracias a la tecnología háptica (que incorpora sensores para medir la fuerza, temperatura y movimiento, adaptándolos al usuario) que recrea la experiencia del tacto. Un robot sexual con esta tecnología tendría mucho potencial.

En 2018, el físico, matemático y futurólogo Ian Pearsons pronosticó en un informe sobre el futuro del sexo que a partir del 2025 muchos de los hogares más ricos del mundo contarán con un robot sexual; en 2035, la mayoría tendrá un juguete sexual con el que interactuará en realidad virtual; y en 2050, el sexo entre personas y robots superará a las relaciones entre humanos.

"La gente podrá hacerse un replicante, exactamente igual, y tener (literalmente) sexo consigo mismo. La realidad virtual nos permitirá tener relaciones a distancia y sentir besos, caricias y contactos, gracias a sensores conectados a pantallas táctiles que enviarán mensajes al cerebro. Será fácil materializar la fantasía que cualquiera imagine o fabricar la réplica de alguien que haya muerto. Es ya factible suspender, temporalmente, la consciencia para percibir sensaciones de otros cuerpos, por ejemplo si se quiere experimentar el cambio de sexo o tener otra edad. O podemos intercambiar cuerpos, tener relaciones íntimas y que cada uno sienta lo que siente el otro", apuntó Pearson.

Imagen Shutterstock

¿Cuál es el peligro de usar estos chatbots de romance y compañía?

El uso de estas nuevas tecnologías, sobre todo para las personas solitarias, resulta muy emocionante, sin embargo, puede hacerlas incluso más solitarias, sumirlas en depresión o volverlas obsesivas, por no decir que podría ser un retroceso en su desarrollo.

"Una IA que satisfaga todos nuestros deseos, incluso se anticipe a ellos, que nos guste físicamente y que no se queje, podría afectar aún más al manejo de habilidades sociales, resolución de conflictos, estrategias de afrontamiento de situaciones complicadas, aislamiento, etc. Esto nos generaría sentimientos de vacío, nos alejaría más de la vida real y podría desembocar en un aumento de trastornos depresivos, ansiosos, evitativos y, en general, afectar la salud mental", opina la psicóloga y sexóloga Ángela Sánchez de Ibargüen.



Entre otras cosas, también pueden usarte para obtener datos que permitan que te envíen publicidad dirigida, se vendan a las empresas o incluso, en el peor de los casos, se presten a otro tipo de delitos como la extorsión o el chantaje.

Jen Caltrider, responsable del proyecto 'Privacidad no incluida' de la Fundación Mozilla, que analizó más de 11 empresas que ofrecen el servicio de 'chatbots románticos o de compañía', aseguró que estas aplicaciones están diseñadas para recopilar la mayor cantidad de información personal y datos posible, incitando al usuario a compartir detalles íntimos y revelar todo sobre él.

PUBLICIDAD

La transparencia en cuanto al manejo de estos datos con terceros no existe, así como la ubicación de las empresas y los datos de los creadores.

Aunque su política de privacidad asegura que "no venden datos de los usuarios", la investigación de Mozilla descubrió que, en un minuto de uso, la app enviaba 24,354 rastreadores de anuncios.

El chatbot EVA AI, por ejemplo, envía mensajes del tipo: "Me encanta que me envíes tus fotos y tu voz" y pregunta al usuario si está dispuesto a compartir todos sus secretos y deseos con él, aunque esta fue la única que se comprobó que no vende ni comparte los datos personales de los usuarios.

Romantic AI, una plataforma que ofrece la posibilidad de 'crear' tu propia 'novia de IA', se promociona con imágenes de un chatbot que envía mensajes sugestivos, como: "Me acabo de comprar lencería nueva. ¿Quieres verla?".

Imagen storyblocks

Además, algunas aplicaciones permiten el uso de contraseñas poco seguras y ofrecen muy poca información sobre la inteligencia artificial que utilizan.

54% de las plataformas investigadas no ofrecen la opción de eliminar los datos personales del usuario, lo cual resulta ser muy peligroso para las personas.