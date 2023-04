Inteligencia Artificial descifra el discurso de 'Lady Coral Blanco' y se viraliza en TikTok

Diversas personas en México lograron hacerse virales tras protagonizar hechos graciosos como 'El Fua' o el ' Chaparro Chuacheneger' , pero a quien quizá no recordabas y "revivió" recientemente fue 'Lady Coral Blanco'.

Fue en 2016 cuando una chica llamada Rocío se ganó este apodo después de que en un evento llamado Aldea Digital, tomara el micrófono para exponer su opinión sobre una charla que giraba alrededor del impacto negativo de la actividad humana en el medio ambiente.

Al ser su turno de hablar comentó cómo los efectos del calentamiento global afectan los corales marinos, pero lo que la hizo famosa fue la manera en que lo expresó, pues sus ideas no estaban bien ligadas, se le entendiá muy poco y tartamudeaba por los nervios.

Video viral de TikTok muestra cómo la Inteligencia Artificial traduce el discurso de 'Lady Coral Blanco'

Después de 6 años la imagen de la joven sigue viviendo en forma de meme y para todos aquellos que se preguntaron cuál era el significado detrás de su discurso, resulta que una Inteligencia Artificial pudo descifrarlo.

Quien estuvo a cargo de preguntarle al programa de IA ChatGPT sobre el tema, fue el usuario de TikTok @semeacabaron quien en una semana ya se volvió viral gracias a su idea.



Con el título "Usando ChatGPT y la Inteligencia Artificial para entender videos virales" mostró primeramente el clip completo que ha hecho reír a millones desde su publicación y después, cómo procedió a transcribir en la página cada palabra del discurso y preguntar qué quiso decir la 'Chica del Coral Blanco' con su respuesta.

Gracias a su capacidad de llevar a cabo diversos tipos de tareas y acciones el programa en cuestión de segundos interpretó la respuesta de la chica dando una explicación sencilla.

"La respuesta de la persona parece ser un comentario sobre la contaminación y el maltrato del medio ambiente, en particular el coral blanco y sus alrededores. La persona menciona la contaminación y el daño que estamos causando a estos ecosistemas de una manera indignante; también se refiere a las algas verdes como una posible fuente de combustible y alternativa al petróleo” .



ChatGPT hizo énfasis en que esto fue una reflexión para cuidar el ambiente, buscar soluciones sostenibles y conservar las raíces culturales, pero también apuntó que la respuesta de 'Lady Coral Blanco' es desorganizada, por lo cual en comprensible que su mensaje no sea fácil de entender en primera instancia.

Hasta ahora, el clip ha acumulado más de 1.6 millones de likes. En los comentarios las personas expusieron que la joven "estaba adelantada a su época" y no se merecía un mal trato por el simple hecho de estar nerviosa.

"Sí se entendía un poco, sólo que la IA lo acomodó en orden y le dio más sentido", "Lady Coral estaba adelantada a su época, se atrevió a exponer su punto aunque se la comían los nervios", "Muchas veces las personas más inteligentes no necesariamente son buenas en oratoria", "Lady Coral es superior a todos nosotros no la merecemos", "Todos le debemos una disculpa", "Yo sí lo entendí. Nada más que no sabe expresarse" y "Estaba adelantada en conocimiento y nosotros no estábamos preparados para esa conversación", fueron algunos de ellos.



Hasta ahora Rocío, o mejor conocida como 'Lady Coral Blanco' no se ha manifestado en redes sobre este nuevo video de TikTok que está relacionado con ella.

