'El Fua' reapareció en Internet y así se ve tras video viral: ¿Cuánto dinero ganó hace 11 años?

Desde hace más de una década, los memes forman parte del Internet, y si bien algunas personas que se transformaron en uno siguen activas, otras desaparecieron, como el niño ruso bailarín.

¿Quién es 'El Fua' y por qué se volvió un meme viral?

La persona que tuvo una situación similar fue Julio César Segura, un hombre que saltó a la fama después de ser entrevistado dentro del programa 'Nayarit en Línea' en el año 2011 y decir su característica palabra: 'Fua'.

"Ya no puedo, pero voy a sacar el Fua y lo voy a sacar porque tengo que dar el extra, ¡FUA! El Fua significa cuando sacas el carácter del estómago y dices 'lo voy a hacer'. Es que ya no puedo... ¿Cómo no? ¡FUA!", es parte de lo que dijo en la entrevista que protagonizó años atrás.



El hombre originario del sur de México tuvo una fama corta en televisión donde fue invitado a algunos programas, después de haber sido captado en las calles explicando qué es 'El Fua' mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Su palabra perduró por años al ser coreada en estadios de fútbol por la afición y en la vida diaria, las personas también la usaban para hacer referencia a un tipo de fuerza interna.

Con el paso del tiempo, las personas comenzaron a olvidar la palabra y a Julio César. Al no saberse nada de él, se creyó en redes que había muerto o simplemente desaparecido del ojo público; no obstante, quien lo encontró fue el youtuber Yulay.



Este creador de contenido con más de 3.3 millones de seguidores en su canal, se caracteriza por mostrar los barrios más peligrosos de México y anteriormente, también se dio a la tarea de buscar a personas que se volvieron memes para saber qué fue de su vida.

El pasado 25 de septiembre Yulay subió un nuevo material donde reveló que dio con el paradero de 'El Fua' y logró entrevistarlo.

Qué significa la palabra 'Fua' y cuánto dinero ganó hace 11 años

Los internautas quedaron impactados al ver que no cambió en lo absoluto y se encuentra en un perfecto estado de salud a sus ahora 55 años. Allí, el señor Julio César habló un poco de su experiencia como celebridad y lo que significa en realildad la palabra FUA.

"Es una sigla la cual significa fuerza universal aplicada", fue lo que explicó Yulay. Después Julió Cesar reveló la finalidad de su expresión: "Es motivar a todas las personas a sacar el extra, a sacar esa fuerza interior que no nos permite vencernos ante la adversidad".



Además confirmó que en su mejor época por sus apariciones en televisión o realizar campañas publicitarias, ganaba una buena cantidad de dinero.

"Por ejemplo en ese entonces cobre 50 mil pesos, no cobraba mucho. En la Expo Guadalajara también cobre 50 mil, era el estándar. Eventos menos chonchos como platicas en universidad eran 30 o 15 mil pesos".

'El Fua', por último confesó que también hizo donaciones con el dinero que ganaba a diversos centros de rehabilitación que estaban en condiciones ineficientes.