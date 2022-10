¿Recuerdas al 'Chaparro Chuacheneger'? Reapareció en redes y reveló cómo se hizo viral en 2018

En este 2022 se hemos sido testigos del regreso de personas que fueron memes hace años, tal como fue el caso de 'El Fua', quien recientemente fue entrevistado por un famoso Youtuber.

Ahora, quien resurgió del olvido fue el 'Chaparro Chuacheneger', un hombre que se ganó el cariño de Internet gracias a sus divertidos videos.

¿Quién es el 'Chaparro Chuacheneger'

y por qué se volvió viral?

Alejandro Rodríguez es el mexicano que creó este personaje para provocar risas. Originario del estado de Nuevo León, tuvo una manera muy peculiar de hacerse famoso por allá de 2018 y en una entrevista realizada por el conferencista Nayo Escobar, reveló la verdad detrás de su éxito en las diversas redes sociales.

El 'Chaparro Chuacheneger', logró volverse viral después de subir un video en el que aseguró que alguien lo había embrujado para que no tuviera ganas de ir a trabajar.

"Ya con este día van tres días que no voy a trabajar, y pues me dijeron 'Estás embrujado chaparro, alguien te está embrujando para que no trabajes', y yo siento aquí en el pecho que si es algo malo porque tampoco tengo ganas de ir mañana ni el viernes ni el sábado. Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo, me quieren ver sin dinero, pobre. No comprendo por qué hay gente tan mala que no quiere ver que trabaje uno".



Rápidamente su material de poco más de un minuto se esparció por su círculo, y después llegó al público quien quedó encantado con sus palabras y su manera tan sincera de hablar sobre no querer trabajar.

El 'Chaparro Chuacheneger' inició haciendo videos en un grupo de Facebook

En la entrevista con Nayo Escobar realizada el pasado 11 de octubre, expresó que poco antes de subir el video que lo lanzó a la fama pública, ya creaba videos para un grupo de Facebook donde era reconocido por su cabello, el cual resulta ser una peluca que usa para entrar en personaje.

"Se llamaba Panda Blog y ahí todo el que subía una foto le llovía. Ahí me metieron, subí un video y me empezaron a criticar. Me decían que era Tizoc, Dora la exploradora y muchas otras cosas. Yo no lo hacía con la intención de pegar un video. Después ese grupo lo quitaron y yo ya tenía mis seguidores, ya tenía muchos mensajes y contestaba, a todos les mandaba videos. Y ya desde ahí ya no fui a trabajar, ya no podía".



El hombre que abandonó la escuela después de terminar la secundaria, confesó que decidió dejar de laborar como soldador al ver la respuesta del público y además podía vivir con lo que le pagaban sus fans con aportaciones voluntarias.

" Ellos me depositaban; yo no les pedía nada, era de: ‘Ahí te va para un pollo asado, lo que tú quieras, 100 pesos (5 dólares), 50 pesos (2.5 dólares)", fue parte de su declaración.



El hombre siempre pensó que algún día saldría en la televisión, y a pesar de las burlas que recibía en su antiguo trabajo, jamás perdió la confianza en sí mismo, lo cual lo ha recompensado de gran manera.



El 'Chaparro Chuacheneger' también mencionó que, en el momento de su vida que vivía de las donaciones, también trabajaba haciendo dibujos y tatuajes, actividades que se volvieron una pasión durante su periodo antes de la fama.

Actualmente el mexicano se dedica de tiempo completo a realizar contenido en plataformas como TikTok, donde tiene más de 6 millones de seguidores gracias a su parodias y a sus colaboraciones con otros influencers.

Uno de sus mayores logros fue incursionar en la música pues en 2020, cantó y participó en el tema musical de Mi Banda El Mexicano titulado "Feliz, Feliz", el cual le dio aún más presencia en Internet.

Además en 2021 lanzó dos sencillos, "La Tóxica" y "El Toro Vaquero", los cuales resultaron un éxito entre sus fans. Si deseas conocer un poco más de su contenido y cómo hacer reír a la gente, no olvides de seguirlo en su cuenta de TikTok @elchaparrito951.