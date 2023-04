Inteligencia Artificial hace canción y "roba" la voces de Drake y The Weekend: causa polémica en redes

Este 2023 comenzó a hacerse popular la Inteligencia Artificial (IA) para hacer ilustraciones de todo tipo por ejemplo, cómo lucirían personajes de caricatura en la vida real o crear "modelos" que trabajan en OnlyFans.

Heart on My Sleeve', la canción creada por IA que tiene las voces Drake y The Weekend

Sin embargo, un usuario de Internet optó por darle un nuevo uso dentro de la música. Se trata de Ghostwriter977, quién engañó a todo el Internet haciendo creer que Drake y The Weekend habían colaborado juntos.

Todo ocurrió con la publicación de la canción 'Heart on My Sleeve', la cual aparentemente era una creación de ambos artistas que encantó a todos sus seguidores, pero resultó ser una composición creada exclusivamente con IA.

En un inicio se encontraba disponible en las plataformas de servicio de streaming, pero cuando se supo la verdad detrás de ella, fue quitada rápidamente. Aún así dejó sorprendido al público, ya que las voces de ambos suenan idénticas y logró ser reproducida en Spotify más de 254 mil veces.

La compañía Universal Music Group, la cual trabaja con The Weekend, emitió un comunicado en contra de 'Heart on My Sleeve', pues la calificó como una falsificación y fraude a pesar de ser una pieza que resultó ser viral en cuestión de días.

"La capacitación de la IA generativa utilizando la música de nuestros artistas (que representa tanto un incumplimiento de nuestros acuerdos como una violación de la ley de derechos de autor), así como la disponibilidad de contenido infractor creado con IA generativa, plantea la pregunta en cuanto a de qué lado de la historia quieren estar todas las partes interesadas en el ecosistema musical: del lado de los artistas, los fans y la expresión creativa humana, o del lado de las falsificaciones profundas, el fraude y la negación a los artistas de su debida compensación", fue la declaración que compartió con el portal 'NPR'.



El salto de la IA a la industria musical con este tema de hip-hop obtuvo diversos comentarios en redes sociales. Primero, estuvieron aquellos que quedaron fascinados con el track y aseguraron que es mucho mejor que los más recientes lanzamientos de Drake.

"Es mejor que muchas de las canciones actuales de Drake", Realmente están tratando de deshacerse de esta canción, pero la gente ha hablado... Es demasiado buena", "La IA se apoderará de la industria musical y esta es la mayor prueba", "No puedo creer que la hicieran con IA, juraría que sí son las voces de los dos", Ya estamos viviendo en el futuro, que loco" y "La única canción de Drake que realmente me ha gustado ni siquiera fue hecha por él", fueron algunos de ellos.



Otros no dudaron en expresar lo preocupados que están debido a la incursión de la Inteligencia Artificial en la música, pues ha demostrado las posibilidades que hay para generar contenido sin la ayuda de cantentes famosos y los riesgos que implica manipular la propiedad intelectual.

"Qué miedo ahora la IA es capaz de suplantar a los cantantes", "Literalmente la IA gobernará al mundo", "No me imagino en todos los problemas legales que se enfrentarán en el futuro los que hagan música de esta manera", "La Inteligencia Artificial ya incursionó en la música y es algo preocupante", "Cuando pensé que los humanos no podían ser remplazados llega la IA para demostrarme lo contrario" o "IA en la música ¿qué seguirá después? esto es preocupante", es como reaccionaron.



La canción "Heart on my Sleeve" sigue activa en YouTube, con miles de visitas debido a que el tema explotó en TikTok. También marca el inicio de una gran disputa entre los cantentes y la Inteligencia Artificial que viola los derechos de autor con el fin de crear cosas nuevas.

¿Qué otro artista crees que viva los estragos de la IA? Dinos en los comentarios.

