Tiktoker asegura que la universidad es una estafa y crea debate en redes: "No vale nada un título"

"La Universidad es más que un título, es desarrollo humano, red de contactos, una guía profesional , para emplearte te piden cédula. Es más caro no estudiar que pagar la escuela y si ese modelo no te convence también están las públicas, NO le hagan caso, estudien", "Pobre wey frustrado. Cada quien habla de como le fue en la feria", "Alguien dígale a este tonto que los ingenieros que crearon los autos que tanto le gustan HAN IDO A LA UNIVERSIDAD", "Esto siempre lo dicen los weyes que no le entienden a la suma de fracciones", "Bueno… es su punto de vista. En mi opinión, confunde la universidad con el aprendizaje" y "Dejen de hacer famosa a gente estúpida", fueron algunos de ellos.