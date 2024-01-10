Tiktoker asegura que la universidad es una estafa y crea debate en redes: "No vale nada un título"
Algunas opiniones de influencers suelen causar polémica. Tal como lo vivió Alejandro Salomón, quien aseguró que asistir a la universidad no es de gran ayuda.
Asistir y terminar una licenciatura es considerado un gran logro entre la sociedad, debido a que con él las oportunidades de tener un buen empleo aumentan, pero quien tiene una opinión muy distinta es el creador de contenido Alejandro Salomón.
Tiktoker asevera que la universidad es una estafa
El mexicano se hizo famoso en redes publicando videos de autos exóticos y dando consejos de todo tipo en TikTok, desde financieros hasta motivacionales, con los cuales logró acumular más de 700 mil seguidores; no obstante, en días pasados se hizo viral por emitir una opinión que dividió a Internet.
Fue en Twitter donde comenzó a circular un clip donde el influencer se grabó expresando que desde su perspectiva asistir a la universidad y obtener un título no valía la pena porque todo se aprende "en la vida real".
"El título de la universidad es el fraude más grande de toda la historia, el más grande de toda la historia señores, a menos que quieras ser doctor no vale la pena ir a la universidad a estudiar ¡Nada!. Todo lo puedes aprender en la vida real y con experiencia".
Continuó explicando que una persona puede tener una infinidad de títulos y reconocimientos, pero si no es capaz de realizar ciertas cosas estos no sirven.
"No vale de nada un título universitario, lo que hace es quitarte tu tiempo, tiempo de tener experiencia en hacer algo, se los digo de corazón", fue parte de su discurso.
Por último, expresó que no le agrada que sus seguidores le comenten que no pueden pagar la universidad y le pidan dinero, pues el no accedería a hacerlo nunca.
"No, sino te alcanza ponte a trabajar c*****. ¿Te voy a pagar para que que seas un incompetente por otros dos años y te la pases leyendo libritos viejos? ¡Ponte a trabajar!".
Video viral obtiene críticas, pero también apoyo
Su opinión no tardó en hacerse viral, especialmente en Twitter, donde las personas tomaron dos posturas. La primera, fue donde las personas lo criticaron debido a que difieren de lo que dijo, argumentando que de hecho, la universidad es necesaria hoy más que nunca.
"La Universidad es más que un título, es desarrollo humano, red de contactos, una guía profesional , para emplearte te piden cédula. Es más caro no estudiar que pagar la escuela y si ese modelo no te convence también están las públicas, NO le hagan caso, estudien", "Pobre wey frustrado. Cada quien habla de como le fue en la feria", "Alguien dígale a este tonto que los ingenieros que crearon los autos que tanto le gustan HAN IDO A LA UNIVERSIDAD", "Esto siempre lo dicen los weyes que no le entienden a la suma de fracciones", "Bueno… es su punto de vista. En mi opinión, confunde la universidad con el aprendizaje" y "Dejen de hacer famosa a gente estúpida", fueron algunos de ellos.
Otros, apoyaron a Alejandro Salomón y no tardaron en expresar que él tiene toda la razón.
"Pero mentiras no está diciendo.La universidad no sirve para absolutamente nada. Lo único que hace la Universidad es preparar obreros.", "La Universidad es un título para demostrarle a un empleador que puedes ser un buen candidato nada más", "El 85% de las carreras que muchos estudiaron no sirven para nada así que da lo mismo tu licenciatura en artes o letras o turismo si vas a terminar trabajando en McDonalds mejor no pierdan el tiempo" y "Tiene cierta razón, sin embargo, no utiliza las palabras correctas".
