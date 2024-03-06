"Dime el nombre de una mujer": latinas ponen a prueba la fidelidad de sus novios con reto de TikTok

Video La teoría de la cáscara de naranja: la prueba para saber si tu novio te quiere, según TikTok

En TikTok constantemente surgen desafíos virales que capturan la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Uno de los más recientes que ha ganado popularidad es el "reto del nombre de la mujer", donde las personas, en su mayoría mujeres, prueban la fidelidad de sus parejas al preguntarles si pueden decir el nombre de alguien al azar.

¿Qué es el reto"Dime el nombre de una mujer " y por qué causa polémica en TikTok

La mecánica del desafío se centra en que las usuarias de TikTok se acercan a sus novios o esposos y les piden que digan el primer nombre de una mujer que se les ocurra. Si bien se pensaría que podrían mencionar cualquiera, el reto esconde un secreto que puede hacer enojar a las chicas.

Resulta que, a pesar de que las jóvenes los cuestionan de forma tranquila, sus reacciones dependen del nombre que digan. Por ejemplo: si mencionan con confianza un nombre que les suene familiar, es decir, de su hermana, una primera o su madre, ellas reaccionan de manera alegre. Pero si mencionan un nombre desconocido, muestran enojo o decepción, lo que ha llevado a momentos de tensión e incluso discusiones entre las parejas.

Algunas influencers conocidas se han sumado a este trend, y los usuarios se han preguntado cuál es el nombre que deben decir para hacer feliz a las chicas. La respuesta es muy sencilla: el de sus parejas. De esta manera, los chicos demuestran que sus novias son su prioridad y no piensan en nadie más.

Este reto, según las internautas, sirve como "una prueba" para supuestamente saber si tu pareja es infiel, ya que si responde con un nombre conocido, significa que no lo es. Pero en caso contrario, podría ser una señal de que hay una tercera persona involucrada.

Internautas usan el reto como una simple broma para provocar risas y "asustar" a sus novios

No obstante, muchas tiktokers toman más el desafío como un simple juego para captar las reacciones de sus novios al momento de decir un nombre que no es el suyo y hacerles creer que ya no serán más pareja por la respuesta "errónea" que dieron, cosa que hace reír a sus seguidores.

Actualmente, el trend está creciendo a pasos agigantados y esto se puede comprobar al poner en el buscador de TikTok "dime el nombre de una mujer", pues aparecen los miles de videos que se han creado al respecto, y algunos llegan a juntar más de 10 millones de vistas.

El reto del nombre de la mujer ha generado una conversación en línea sobre la confianza en las relaciones y la importancia de la comunicación, pero también ha sido criticado, pues los internautas apuntan que resulta exagerado creer que existe una infidelidad solo por decir una respuesta "incorrecta".



