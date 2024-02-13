Empresa coreana ofrece pagar miles de dólares por tener bebés: internautas no aceptarían y dan sus razones

Video Mujeres que no quieren tener hijos están hartas de que las llamen egoístas: se defienden en TikTok

¿Recuerdas que hace algunos años en China estaba prohibido que tuvieran más de un hijo por familia? Esto ha cambiado en algunos países como Corea del sur, ya que incluso una empresa está dispuesta a pagar a sus trabajadores 75 mil dólares (1 millón 350 mil pesos mexicanos aproximadamente) por cada hijo que tengan.

¿Qué empresa coreana pagará a sus empleados por cada bebé que tengan?

Se trata de la empresa e construcción Booyoung Group, con sede en Seúl, Corea del Sur, la que ha ofrecido pagar a sus empleados por tener hijos.

Por cada bebé que tengan, la empresa dará 75 mil dólares (más de un millón de pesos mexicanos) y también habrá bonos de 5 mil, 7 mil y hasta 10 mil dólares (entre 90 mil y 180 mil pesos mexicanos aproximadamente), si tuvieron hijos a partir del 2021 en adelante.

Por otro lado, los empleados que tengan tres hijos tienen la opción de recibir 300 millones de wones coreanos (alrededor de $225 mil dólares ó 4 millones 50 mil pesos mexicanos) en efectivo o una vivienda de alquiler, si el gobierno proporciona un terreno.

¿Por qué ofrecen pagar por tener hijos en Corea?

La preocupación por la baja tasa de natalidad en Corea del sur ha ido en aumento, incluso hay alumnos de primaria que son únicos en su 'grupo'.

Recientes estudios han develado que Corea del sur tiene la tasa de fecundidad más baja del mundo: una mujer en dicho país podría tener un promedio de 0.78 hijos a lo largo de su vida, es decir, ni siquiera el promedio llega uno.

Según estadísticas oficiales, este dato bajará a 0.65 en el año 2025.

Esto se agrava debido a que las sociedades envejecen rápidamente y las nuevas generaciones deciden cada vez no tener hijos.

Ante esta problemática el gobierno de Corea brinda también subsidios para combatir este número como vouchers de 1 millón de wones por el embarazo ($740 dólares ó $13 mil 320 pesos mexicanos aproximadamente), 2 millones de wones cuando tienen al bebé (alrededor de mil 480 dólares ó $26 mil 640 pesos mexicanos), 700 mil wones (aprox. $518 dólares ó $9,324 pesos mexicanos) todos los meses durante un año por ser padres y muchos beneficios más.

@candresperedo Una empresa de Corea del Sur ofrece pagar a sus trabajadores US$ 75.000 cada vez que tengan un bebé! Booyoung Group, una empresa de construcción con sede en Seúl, planea pagar a sus empleados 100 millones de wones coreanos (US$ 75.000) cada vez que tengan un bebé #korea #corea #bebes #hijos #noticias ♬ sonido original - Candrés Peredo

¿Qué opinan los internautas sobre la noticia de que una empresa coreana ofrece pagar a sus trabajadores 75 mil dólares por tener hijos?

Los usuarios de TikTok reaccionaron a la noticia diciendo que no aceptarían tener hijos en Corea del sur, ni siquiera por el dinero y los subsidios del gobierno, dando contundentes razones.

"Nel, los gastos en Corea son muy caros", "Las personas allá no están bien de salud, las mujeres son demasiado flacas, casi esqueléticas, seguro eso les afecta", "No es que no puedan, es que no quieren", "¿Cómo quieren que tengan una familia, cuando el propio gobierno les pide trabajar casi 70 horas a la semana?", "Si los coreanos no quieren hijos es por el alto coste de vivir allá. 75 mil es muy poco hasta mínimo los 18 años para mantener a un hijo", "Allá son muy xenofóbicos, eso es para bebés coreanos, no extranjeros nacionalizados", "La sociedad es bastante competitiva, en la escuela y lo laboral, muchos no aguantan y terminan", "Allá el dinero dura una semana", expresaron algunos.