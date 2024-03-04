Está prohibido sobrevolar la Antártida y Disneyland y esta es la impactante razón

Aunque podría ser un sueño sobrevolar la Antártida y admirar desde un vuelo comercial lo majestuoso de este sitio, los pilotos y las compañías no tienen permitido pasar por ahí y a continuación te explicamos por qué.

Además de Disneyland y la Antártida, hay otros sitios donde no puede pasar un avión Imagen Getty Images

¿El frío de la Antártida puede afectar el vuelo de los aviones?

PUBLICIDAD

Para poder volar en aeronaves, existe una Organización de Aviación Civil Internacional que se encarga de imponer las reglas que se conocen como ‘ETOPS’ (Extended Operations). Basándose en eso, solo se permite que los diseños de aviones bimotorizados realicen rutas en las que se encuentren a 60 minutos de distancia de un aeródromo adecuado, ya que solo algunos modelos de aviones pueden recorrer grandes distancias y pasar sobre diferentes ecosistemas.

Llegar a la Antártida no es sencillo, en especial por su clima. En esa zona se presentan temperaturas de hasta -70 °C que puede afectar el rendimiento de los aviones, ya que el combustible puede congelarse. Además, las tormentas de nieve y los fuertes vientos pueden aumentar considerablemente la posibilidad de un accidente.

@jascompositor • En la superficie de la muralla se pueden observar cuevas que van a lo produndo del glaciar. Pasadizos galácticos que conectan los enigmas del Planeta y del Universo. Para cruzar la muralla de hielo, es necesario encontrar el Arco del Viajero y realizar una Ofrenda Musical. Este es el único pasaje de ingreso para continuar con la expedición. • La Muralla de Hielo tiene cerca de 800 km de longitud, mide varios cientos de metros de espesor. El frente de hielo a mar abierto tiene más de 600 km de largo y, entre 30 y 120 metros de alto sobre la superficie del agua. #jascompositor #muralladehielo #alquimistasonico #unknownlocation #antartida #antartidaprohibida #ice #glacier #climatechange #nature #amazing #increible #misterios ♬ sonido original - JAS



En caso de que el vuelo tuviera un aterrizaje de emergencia, las aerolíneas tendrían que proporcionar la ropa adecuada para que los pasajeros soportaran el frío, algo que aumentaría el costo de los viajes.

¿En qué lugares del mundo está prohibido sobrevolar?

La Antártida no es el único lugar en el que está prohibido sobrevolar, hay otros sitios que tienen exclusión aérea por diferentes motivos.

Algunas zonas son excluidas por una cuestión religiosa, como el Taj Mahal en India, La Meca en Arabia Saudita y el Monte del Templo en Israel.

En otros lugares como el Partenón en Grecia, la Plaza de Tiananmen en China, Machu Picchu en Perú y el Área Silvestre de Canoas en Minnesota no pueden volar aviones por motivos ambientales.

PUBLICIDAD

Además del impacto ambiental o religioso, hay otros sitios que están prohibidos por motivos políticos, como el número 10 de Downing Street (la residencia del Primer Ministro Británico), el Palacio de Buckingham en Londres y el edificio del Parlamento Húngaro, en Budapest.

Incluso está prohibido volar sobre cualquier parque de Disneyland, al menos en Estados Unidos. Esta medida se implementó en 2003 y es vigente durante las 24 horas del día. Aunque muchos creen que esta medida es para proteger la seguridad de los visitantes, otra teoría señala que la empresa desea evitar cualquier publicidad aérea que 'distraiga' a los asistentes al parque.