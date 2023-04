Concurso de belleza anuncia que participantes competirán sin maquillaje: "Las empoderamos"

Si bien Miss Universo es el concurso del belleza más popular de todos existen otros que buscan el mismo objetivo, coronar a la mujer más hermosa.

Participantes de Miss London and South East 2023 concursarán sin usar maquillaje

Uno de ellos es Miss London and South East, el cual se celebra cada año en Reino Unido y a casi un siglo de su nacimiento éste 2023 tendrá un giro único, pues decidió que las modelos que competirán en él deberán subir a la pasarela con el rostro libre de maquillaje para promover su belleza natural, lo cual posiblemente lo haga el primer concurso del mundo en hacer algo similar.

La decisión fue tomada por los organizadores, quienes aseguran que la nueva modalidad podrá empoderar a las mujeres, al mismo tiempo que fomentará una visión más realista de la imagen corporal y la belleza natural.

La actual Miss London, Anjali Sinha, expresó su opinión al respecto en una entrevista para el Daily Mail y se anunció feliz de este cambió que llegó en un momento donde la apariencia lo es todo en redes sociales.

"Nos empodera a todos muy profundamente y refuerza la idea de amarnos a nosotros mismos de verdad. Hay tanta negatividad en las redes sociales y esta es una excelente manera de mejorar la positividad en nuestro mundo. Nos permite a todos abrazar nuestra verdadera belleza, sin maquillaje y sin filtros".



Las competidoras participarán en las audiciones, sesión de fotos y pasarela final sin usar ningún tipo de maquillaje para poder ganarse el título de Miss England.

Por otro lado, Melisa Raouf, una estudiante de 20 años, se convirtió en la primera mujer en desfilar sin maquillaje y comenzó el movimiento #barefacetrendmovement en Instagram.

Así como su compañera, expresó lo feliz que dicha transformación que ayudará a que todas las personas aprendan a amarse tal como son.

"Estoy encantada de ser parte de un movimiento que celebra la belleza natural y la singularidad. He luchado con las inseguridades sobre mi apariencia durante todo el tiempo. Este concurso sin maquillaje es una declaración poderosa, que promueve el amor propio y la aceptación. Al crear esta oportunidad, Miss Inglaterra está liderando el camino hacia el desafío de los estándares de belleza poco realistas y la promoción autenticidad".



Al darse a conocer la noticia se hizo viral en redes sociales y millones de mujeres quedaron encantadas con la propuesta que podría acabar con los falsos estándares de belleza.

"Nacimos sin maquillaje, se muestra la realidad", "Así debería ser en todos los países. Que resalte la belleza natural", "Me encanta el concepto ojalá no sea cosa de un solo año", "El maquillaje sirve para ocultar los complejos de las mujeres lo mejor es mostrarse al natural", "Les enseñará a las niñas más jóvenes que mostrarse al natural no tiene nada de malo" o "Sería un concurso muy realista, es bastante buena la idea", es como se expresaron internautas en redes sociales.



Finalmente diversas personas externaron su deseo para que los concursos de belleza sin maquillaje sean una realidad en otras partes del mundo.

