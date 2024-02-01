Estafadores digitales ahora usan Inteligencia Artificial para robar tu dinero: así te puedes cuidar

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

Las estafas vía chat de WhatsApp o mediante llamadas telefónicas son bien conocidas por las personas y por imposible que parezca la herramienta de moda, es decir la Inteligencia Artificial, es la causante de que muchos usuarios de Internet estén perdiendo dinero de una manera que jamás se vio antes, te explicamos.

ia Artificial crea nuevas estafas "promovidas" por Elon Musk con deepfake

El usuario de TikTok, @taramonication, explicó a finales de 2023 que en redes sociales están circulando videos donde supuestamente conocidos conductores de noticias en Europa como Ana Belén Roy han estado presentando un "proyecto de inversión" de Elon Musk, el cual promete de las personas "ya no deberán trabajar", pues con la propuesta del multimillonario pueden ganar miles de euros al día.

Después, se muestra a Musk hablando un poco más del tema y si bien todo esto parece legítimo el creador de contenido reveló que se trata de una nueva forma de estafar a las personas, pues los clips son modificados con 'deepfake', el cual facilita la creación de videos editados digitalmente cambiando los rostros de las personas que se ven en pantalla y hasta lo que dicen.

Esto comenzó a ser una realidad gracias a la Inteligencia Artificial y con el paso de los años se ha logrado mejorar la técnica, tanto que en los últimos meses los internautas están cayendo en las estafas. @taramonication explicó que esto sucede especialmente en las personas de la tercera edad no están familiarizados con esta tecnología y suelen creer que el presentador de la tv está promocionando algo real cuando no es así.

De acuerdo a la página ‘Full Fact', el Doctor Dominic Lees, profesor asociado de realización cinematográfica y coordinador de la Red de Investigación de Medios Sintéticos de la Universidad de Reading, dice que la clonación de voz , se puede lograr con software disponible gratuitamente.

Elon Musk. Imagen Justin Sullivan/Getty Images

"Las versiones de baja calidad de dicha clonación de voz crean resultados muy antinaturales, como podemos escuchar en la versión falsa de Elon Musk. Los espectadores siempre deben tener cuidado con el contenido en línea: si no les parece natural, probablemente sea falso".

El falso proyecto de inversión tiene publicidad en importantes páginas web

Con el fin de proveer más información el tiktoker abrió el link que proporcionaba uno de estos videos y lo dejó en shock encontrar que en la página de Quora, la cual es bien conocida en Internet por proporcionar respuestas rápidas, anuncios del proyecto de inversión acompañado de una foto de Musk.

Al hacer click lo llevó a una supuesta noticia legítima del 'Diario ABC' donde se habla un poco más de los beneficios de la inversión a corto plazo, pero al ver la url se dio cuenta que no era del sitio oficial dando pie a la creación de la "legitimidad falsa", la cual de acuerdo al experto, se crea al ver varios anuncios del proyecto dando la impresión de que todo es real.

Por último, @taramonication, pidió que se creara una regulación para cuidar a los usuarios de caer en esta estafa, pues hasta el momento no existe y pone en riesgo la seguridad de millones. Además, externó que para no caer en la estafa lo mejor es analizar los videos, pues al hacerlo se puede notar que carece de "naturalidad", lo cual indica que es falso, además de que es poco probable que brindando tus datos, puedas ganar dinero en un parpadeo.



Hasta el momento, Elon Musk no ha declarado nada acerca de esta estafa que promueve su nombre e imagen.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.