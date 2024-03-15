¿Qué pasaría si el Cometa Diablo chocara contra la Tierra? La respuesta no es alentadora

Video Si un asteroide se dirigiera a destruir la Tierra, ¿qué haría la NASA?

El Cometa Diablo promete darnos uno de los más grandes espectáculos celestes este 2024. Mucho se ha dicho que este cuerpo celeste pasará ‘cerca’ de la Tierra, ¿eso debería preocuparnos y, qué pasaría en caso de que estallara contra nuestro planeta? Respondemos las grandes dudas al respecto.

¿Qué es un cometa?

Los cometas son objetos celestes formados principalmente por hielo, gases y polvo que orbitan alrededor del Sol. A medida que se acercan a nuestra estrella, el calor solar provoca que sublimen, es decir, pasen del estado sólido al gaseoso. Esto crea una cola brillante que se extiende detrás del cometa y permite que sean visibles desde la Tierra.

Algunos cometas siguen órbitas periódicas, lo que significa que aparecen en el cielo cada cierto tiempo. Otros, en cambio, solo se observan una vez en su trayectoria celestial.

El Cometa Halley es un ejemplo de un cometa periódico. Imagen Getty Images

¿El Cometa Diablo del 2024 es peligroso?

Con respecto al paso del Cometa Diablo, no hay más que dejar de lado los temores y disfrutar de un evento que para muchos será único en su vida.

Antes de prender alarmas al respecto, hay que tomar en cuenta que las distancias de las que se hablan son astronómicas y nada tienen que ver con las que imaginamos o usamos cotidianamente.

Para que te des una idea, cuando el cometa Pons-Brooks (nombre oficial del cuerpo) rodea el Sol en su punto más cercano (perihelio), lo hace desde una distancia de 0.8 unidades astronómicas (UA). 1 UA es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Es decir, está un poco más cerca de eso, pero, para comparar, Venus está aún más cerca de la Tierra.

Cometa Imagen Getty Images



Además, hay que tomar en cuenta que el Cometa Diablo es periódico y se ha observado aproximadamente cada 70 años desde 1812. En ninguna de las ocasiones anteriores, ha representado algo más grave que un espectáculo en el cielo.

Según la NASA, la probabilidad de que un cometa colisione directamente con la Tierra es extremadamente baja: de 0.037 por ciento. Esto significa que, aunque no es imposible del todo, es altamente improbable.

¿Qué pasaría si el Cometa Diablo chocara con la Tierra?

Como ya se expuso, la órbita del Cometa Diablo no se intersecta con la de nuestro planeta, así que responder la pregunta requiere de escenarios hipotéticos

De acuerdo con la NASA, solo los objetos de más de un kilómetro serían capaces de “causar un desastre global” si chocaran con la Tierra (advierte, también, que en el caso de los cometas, eso sucede aproximadamente cada 500 mil años).

Dado que el Cometa Diablo rebasa por mucho esas dimensiones (se calcula que tiene entre 17 y 30 kilómetros de diámetro), su impacto sería devastador para el mundo entero.

Como punto de referencia, el meteorito Chicxulub, que extinguió a los dinosaurios, tenía un diámetro de entre 10 y 14 kilómetros.

Cometa Imagen Getty Images

El Cometa Diablo se podrá ver en el eclipse solar de abril 2024

Si bien el cuerpo celeste alcanzará su punto de mayor visibilidad (cuando se pueda apreciar a simple vista) el próximo 21 de abril, desde semanas antes destellará en el cielo. En ese sentido, el 8 de abril, algunos afortunados podrán disfrutar de un doble espectáculo: cuando el eclipse solar total oscurezca el cielo en pleno día, se podría ver también el Cometa Diablo.