Papá agradece a reguetonero por enseñarle a su hijo a decir las vocales: "¿Para qué mandarlo al kínder?"

En cuestión de aprendizaje todos tienen sus métodos que, aunque cuestionables, parecen tener resultados y muestra de ello es el video viral de un pequeño que a través del reguetón tuvo sus primeras lecciones sin ir a la escuela.

TikTok viralizó la grabación en la que un pequeño que no pasa de los tres años aparece, con todo y perreo, repitiendo a la perfección las vocales gracias a reguetón de Dani Flow.

En la grabación de apenas unos segundos se puede ver al niño bailando frente a una televisión de pantalla en la que están reproduciendo el remix en el que el cantante colabora con personalidades como Uzielito Mix, El Bogueto, Alnz G y Tensec.

Papá agradece a Dani Flow por enseñarle a su hijo las vocales

El pequeño repite cada vocal que escucha en la canción con tal naturalidad que se robó el corazón de los internautas.



El padre del menor escribió sobre la viral grabación que con estas canciones ya no habría necesidad de mandarlo a la escuela.

“Para qué quiero mandarlo al kínder si ya se sabe las vocales”, se lee sobre el video junto al que aprovechó para agradecer a los cantantes: “Gracias por las clases ya aprendió las vocales @Alnz G @Bogueto OG @Dani Flow @Alu Mix”.



Los comentarios divertidos no faltaron en los que destacaron que sería la nueva forma de enseñar a los niños, además, muchos aseguraron que de ser padres harían lo mismo.

@who.is.jersa_dj Gracias por las clases ya aprendió las vocales @Alnz G @Bogueto OG @Dani Flow @Alu Mix ♬ sonido original - Jesus Venegas

“El verdadero ‘puedes juzgar mis métodos, pero no mis resultados’”; “Cuando sea mamá, no diré nada, pero habrá señales”; “Será que le decimos Dani Flow que sus siguientes éxitos lleven el abecedario y las tablas, perreo de aprendizaje muy bueno”; “Nombre de la canción por favor para ponerlo a mi hermanita”; “Aprendió más rápido con Dani Flow que con la maestra”, son algunos de los mensajes.

Video de niño escuchando reguetón desata polémica

Pese a la gracia que causó ver al niño bailando y cantando el tema de Dani Flow, también hubo quien se manifestó en contra pues la letra de la canción no debería ser escuchada por niños y menos en tan pequeños.

“Que soy el duro, le di duro en los oscuros. Eso se lo fracturo, ella sabe que facturo. Ese cul* me hechizó, me hizo un conjuro. Porque me endiabló y yo estoy que ya se lo torturo. Aquí espantan. Muévemе esa' nal*a'”, dice apenas una parte de la canción.