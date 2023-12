Reguetonero mexicano canta tema sexual junto a su pequeña hija en pleno concierto y desata polémica

Dani Flow divide opiniones al aparecer cantando sus irreverentes canciones en pleno concierto con su hija pequeña en brazos. El video se hizo viral y desató polémica.

Dani Flow canta sus canciones en pleno concierto con su hija en brazos

El cantante mexicano está una vez más en medio de la polémica y no por lo explícito que aún se pueda ser en una de sus nuevas canciones, sus pleitos con Aleks Syntek o su relación poliamorosa, es ahora su labor como papá el que lo puso en el ojo del huracán.

A través de redes sociales fue compartido un fragmento de su más reciente presentación en Guadalajara, donde el reguetonero continuó su show interpretando sus ya conocidas polémicas canciones, pero con su hija Lucie, de 4 años, en brazos.

En las imágenes se ve a la menor correr a los brazos de su padre, quien no dudó en cargarla para continuar con su interpretación con la pequeña como su acompañante.



Sin embargo, el momento desató debate entre los usuarios de Internet que aplaudieron la acción calificando al cantante como un padre ejemplar y los que se le fueron a la yugular reclamando que ese no es un lugar para una menor y mucho menos para exponerla a las letras de las canciones que Dani Flow interpreta.

"Dani Flow, el papá presente que siempre quise tener de niña"; "La niña sin entender que canta su papá, pero re tierna"; "Neta que el Dani papá es bien top"; "Dani Flow no se da cuenta de la magnitud del daño que le puede provocar a su hija haciendo todo lo que hace enfrente de ella"; "La niña escuchado todo lo que dice su papá", son algunos de los mensajes que se leen en Internet.

Dani Flow se niega a besar a su novia y a su esposa frente a su hija

En el mismo concierto, el cantante no atendió la petición de su público que gritaba por ver un beso de tres y es que en el escenario también estaban su esposa, madre de su hija, Jocelyne, y su novia, Valeria Zepeda.

“No, porque está mi hija”, respondió el cantante para luego extender un agradecimiento a sus parejas. “Gracias, Jocelyne por creer en mí desde el primer momento, aunque yo no creía en mí. Gracias por darme a mi hija, mi sueño más grande por encima de la música. Y gracias (Valeria) por haber llegado para darnos más estabilidad, te quiero mucho. Te amo, las amo”.



Fue en agosto pasado que Dani Flow posó en un retrato familiar con su hija, novia y esposa para hacer pública su relación poliamorosa a través de un mensaje en el que dijo que, aunque mantenía su vida privada lejos de la pública, no quería tener secretos con sus seguidores.

“Para mí la familia siempre va primero, es por eso que he tratado de mantener una línea divisoria fija entre mi vida privada y mi vida pública, sin embargo y para conservar la transparencia total con mis fanáticos, les comunico que mi esposa @jocelyne_lino y yo, tenemos ahora una novia formal con la que deseamos escribir una extensa historia de amor. Bienvenida a la familia Flow, @valesitaa.z”, publicó.

Dani Flow dice si tiene miedo de que las letras de sus canciones afecten a su hija

El cantante se sinceró en noviembre pasado en el podcast de Gusgri sobre si le preocupan las críticas que recibe sobre el contenido de sus canciones y la crianza de su hija, destacando que, aunque la menor las repite aún no entiende lo que significan.

“Varios me dicen: ‘ay, a tu hija le van a hacer todo lo de (tus canciones)’. Pues sí, güey, aunque yo sea sacerdote va a co*er y eso qué. No entiendo en qué momento eso fue algo negativo, si es lo más rico del mundo. Mi hija no entiende ahorita, escucha la música y repite, cuando entienda ya habrá perdido la inocencia y es normal, es parte de la vida”, declaró entonces.