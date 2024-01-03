Reguetonero Dani Flow recomienda que niños escuchen sus canciones explícitas: Internet no lo perdona

Video Dani Flow causó polémica con su relación poliamorosa: presentó a su esposa y su novia en un show

Dani Flow se hace oídos sordos de las polémicas que lo rodean, ya sea por el contenido explícito de sus canciones, las críticas que ha recibido de parte de Aleks Syntek o su relación poliamorosa. En ese sentido, parece no importarle lo que otros piensen y recomienda que los niños escuchen sus éxitos como ‘Martillazo’ o ‘Qué rollito primavera’.

Dani Flow recomienda que niños escuchen sus canciones explícitas

El pasado 2 de enero, el youtuber Escorpión Dorado publicó una entrevista con el reguetonero de 27 años.

A lo largo de su conversación, lo cuestiona en múltiples ocasiones sobre el contenido tan explícito de sus canciones (mayormente, de corte sexual), a lo que el intérprete responde con naturalidad y un tono tranquilo.

Hacia el minuto 12, hacen una parada en una gasolinera, donde son increpados por fans que reconocieron de inmediato a la voz de ‘Reggaeton Champagne’. Uno de los admiradores que se les acerca es un niño de 10 años. Entonces, Escorpión Dorado le pregunta a Dani Flow si “recomendaría que gente de su edad escuche su música”, a lo que él responde con un “sí, claro”.

El influencer volvió a cuestionar si creía que el menor ya está “en edad” de ser su fan o si, cuando tenía esa edad, “ya decía esas cosas”. El reguetonero aseguró: “No, pero las escuchaba con gusto”.

Así, Alex Montiel (nombre real del comunicador) le aconsejó al pequeño escuchar, pero no repetir las canciones de Dani Flow. El ‘Rey del Morbo’ coincidió con el consejo.

Internet reacciona a recomendación de Dani Flow de escuchar sus canciones

Las declaraciones del reguetonero no tardaron en generar todo tipo de reacciones entre usuarios de redes sociales.

La mayoría de ellos reprobaron la sugerencia de Dani Flow, con comentarios como:

“Me gustan sus canciones para cotorrear, pero en mi vida dejaría que mi hijas las escuchara”, “Qué lamentable”, “Ya veremos cuando a su hija le dediquen la de ‘Martillazo’”, “Supongo que los papás irresponsables sí se las ponen a sus hijos”, “A mi hija le prohibí ver y escuchar a este … y ahora me entero que lleva a su pequeña a escucharlo, el DIF (organismo que encargada de las infancias en México) debería quitársela”, “Todavía no puedo creer que una persona así tenga una hija”, “Le inculcaron a ese pobre niño todo el vocabulario tan florido que tiene”.



No obstante, también hubo internautas que dijeron no ver el problema con que los niños escuchen canciones de Dani Flow:

“Ya las escuchan. ¿No han visto los videos de los convivios de los niños? Si cantan Bad Bunny, no dudo que ya se sepan las del ‘poeta’ Dani Flow”, “Tengo hijos adolescentes y no escuchan reggaeton, eso no los hace mejor ni peor personas (...) Cada quien es libre de escuchar lo que quiera”, “El reggaeton sigue siendo tabú entre las ‘buenas costumbres’”.

Cuéntanos en los comentarios, ¿tú dejarías que niños escuchen los temas de Dani Flow?