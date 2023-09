Locuras de belleza que haces cuando estás aburrida (por favor, nunca te cortes el fleco sola)

Ya llevabas unos días o semanas pensando que un flequillo elevaría tu look y el aburrimiento te llevó a tomar unas tijeras y hacer el cambio por ti misma. Es una escena tan común que ya lo consideramos un evento canónico. Y, como tal, sabemos que no necesariamente salió bien. Si no quedó demasiado corto, aún puedes ir a la estética a ‘reparar’ este impulso, pero, en el caso contrario, no te queda más remedio que esperar a que vuelva a crecer.