El Cometa Diablo y el eclipse solar coincidirán el 8 de abril: la mejor hora para verlos al mismo tiempo

El 8 de abril de 2024, miles de personas en Norteamérica pararán sus actividades y voltearán la vista hacia el cielo, donde encontrarán un evento astronómico poco usual: la coincidencia de un eclipse solar y la posible visibilidad del Cometa Diablo. Esto es lo que hay que saber al respecto.

El eclipse solar y Cometa Diablo coincidirán el 8 abril de 2024

En el mencionado día, el cielo de América del Norte se oscurecerá por unos minutos en pleno día por el movimiento de la Luna y del Sol, en un esperado eclipse total o parcial (según donde se vea).

Por su parte, el Cometa Diablo estará ‘cerca’ de la Tierra. Aunque la fecha ideal para observar el 12P/Pons-Brooks (nombre oficial del cuerpo) será el 21 de abril, cuando alcance su máximo acercamiento al Sol, también será posible observarlo en las semanas previas y posteriores a esa fecha, por lo que existe la posibilidad de que se aprecie como una estrella durante el eclipse solar.

El eclipse solar y el Cometa Diablo nos regalarán un doble espectáculo celestial el próximo 8 de abril. Imagen Getty Images



Ahora bien, ¿deberías buscar el cometa durante el eclipse? Si bien la decisión es personal, la revista 'Time' advierte que, en el mejor de los casos, el cometa será una pequeña mancha en el cielo (puesto que no estará en su punto máximo), mientras que el eclipse total será un espectáculo trascendental y fugaz (de apenas unos minutos), por lo que recomienda enfocar la atención en este.

Horarios para ver el eclipse solar del 8 de abril de 2024

México tendrá un lugar privilegiado para observar el eclipse solar. El mejor lugar para apreciarlo es el puerto de Mazatlán (Sinaloa). La fase total empezará a las 11:07:25 y terminará a las 11:11:45 (hora local), por lo que tendrá una duración de 4 minutos con 20 segundos. Si bien, la Luna empezará a tapar al Sol a las 9:51 de la mañana y terminará a las 12:32.

En la Ciudad de México, solo se podrá ver de manera parcial, siendo el punto máximo a las 12:14 horas.

Eclipse total solar Imagen Getty Images



En Estados Unidos, los estados de Texas a Maine serán los que podrán apreciar la totalidad del eclipse, si bien la mayor parte del país se oscurecerá parcialmente. En Dallas, el espectáculo será entre las 13:40 y 13:44 horas, hora central.

Si quieres conocer la hora exacta del eclipse solar el próximo 8 de abril en tu localidad, visita esta página.

¿El Cometa Diablo es peligroso?

Vale la pena recordar que el paso del Cometa Diablo no representa peligro alguno para nuestro planeta.

Antes de entrar en pánico, hay que comprender que, aunque se dice que el cuerpo pasará ‘cerca’ de la Tierra, las distancias involucradas son colosales, muy diferentes a las que manejamos en nuestro día a día. Para ilustrarlo, cuando el cometa 12P/Pons-Brooks se acerca más al Sol (en el perihelio), lo hace a una distancia de 0.8 unidades astronómicas (UA). Una UA es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Para ponerlo en contexto, el planeta Venus está aún más cerca de nuestro mundo que el cometa en su punto más cercano.

Cometa Halley Imagen The Grosby Group