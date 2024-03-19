Cometa Diablo

¿El Cometa Diablo impactará la Tierra? Los cometas y asteroides más devastadores que han golpeado el planeta

La ciencia tiene registros de cometas y asteroides que han atravesado la atmósfera de la Tierra e impactado sobre la misma. Estos son los más devastadores.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video El Cometa Diablo 'rozará' la Tierra muy pronto: es tres veces más grande que el Monte Everest

A lo largo de la historia, varios cuerpos celestes, como asteroides y cometas, han caído sobre nuestro planeta, dejando una marca en su historia geológica.

Algunos de estos encuentros cósmicos desencadenaron cambios significativos en el medio ambiente y en la evolución de la vida en la Tierra. Aquí conocerás algunos de los más importantes.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la diferencia entre un cometa y un asteoride?

Es importante resaltar que los cometas y asteroides no son lo mismo. Los asteroides son objetos rocosos que orbitan alrededor del Sol; mientras que los cometas, aunque también tienen una órbita en torno a dicho astro, están compuestos por hielo y polvo (pero eso no les impide caer en la Tierra). Además, al acercarse al sol, los cometas comienzan a desintegrarse, lo cual crea su característica estela o cola.

Chuvas de meteoroso vem como fragmentos de cometas que atravessam o espaço.
Chuvas de meteoroso vem como fragmentos de cometas que atravessam o espaço.
Imagen koo1980/Getty Images/iStockphoto

La axplosión de cometa dio paso a la agricultura

En 2023, un grupo de científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, publicó artículos en la revista 'ScienceOpen' donde explicaron que hace casi 13 mil años los fragmentos de un cometa en desintegración chocaron con nuestro planeta, lo cual provocó un cambio climático significativo.

Los registros revelaron que la colisión se dio en la zona de Abu Hureyra, Siria, generando un enfriamiento anómalo que modificó abruptamente las condiciones de vida de las sociedades prehistóricas de manera positiva.

"En esta región hubo un cambio de condiciones primarias más húmedas, boscosas y con diversas fuentes de alimento para los cazadores-recolectores a condiciones más secas y frías, determinando que ya no podían subsistir solo como cazadores-recolectores. Debido a esto, los aldeanos empezaron a cultivar cebada, trigo y legumbres, dando inicio a la agricultura en la región".
A Comet Hitting A Planet
A Comet Hitting A Planet
Imagen The Grosby Group

Más sobre Cometa Diablo

La belleza del Cometa Diablo: Las fotos y videos más sorprendentes de su paso ‘cerca’ de la Tierra
3 mins

La belleza del Cometa Diablo: Las fotos y videos más sorprendentes de su paso ‘cerca’ de la Tierra

Cultura Pop
El Cometa Diablo está a punto de 'rozar' la Tierra: guía para identificarlo en el cielo fácilmente
3 mins

El Cometa Diablo está a punto de 'rozar' la Tierra: guía para identificarlo en el cielo fácilmente

Cultura Pop
Cometa Diablo: ¿Cuándo volverá a pasar 'cerca' de la Tierra? (Podrías no verlo de nuevo)
2 mins

Cometa Diablo: ¿Cuándo volverá a pasar 'cerca' de la Tierra? (Podrías no verlo de nuevo)

Cultura Pop
El Cometa Diablo ya puede verse desde la Tierra: ¿Cuándo será visible en México?
2 mins

El Cometa Diablo ya puede verse desde la Tierra: ¿Cuándo será visible en México?

Cultura Pop
¿Es lo mismo un cometa que una estrella fugaz? Conoce cómo identificarlos en el cielo
2 mins

¿Es lo mismo un cometa que una estrella fugaz? Conoce cómo identificarlos en el cielo

Cultura Pop
¿Los cometas predicen sismos u otros desastres naturales?
2 mins

¿Los cometas predicen sismos u otros desastres naturales?

Cultura Pop
Cometas que coincidieron con tragedias y catástrofes históricas, ¿fueron un mal augurio?
3 mins

Cometas que coincidieron con tragedias y catástrofes históricas, ¿fueron un mal augurio?

Cultura Pop
¿Por qué se les piden deseos a los cometas y estrellas fugaces? El origen de esta creencia
3 mins

¿Por qué se les piden deseos a los cometas y estrellas fugaces? El origen de esta creencia

Cultura Pop
¿El cometa Diablo representa un peligro para la Tierra? Científicos explican si podría chocar
2 mins

¿El cometa Diablo representa un peligro para la Tierra? Científicos explican si podría chocar

Cultura Pop
Cometa Diablo: ¿Cuáles son los mejores días para verlo? Prepárate para contemplar su belleza
3 mins

Cometa Diablo: ¿Cuáles son los mejores días para verlo? Prepárate para contemplar su belleza

Cultura Pop

Cuenca de Sudbury

La cuenca de Sudbury, ubicada en Canadá, resulta ser uno de los cráteres más impactantes al medir casi 60 kilómetros y aunque por años se creyó que había sido creado a causa de un asteroide, una investigación realizada por el experto Joe Petrus en 2014 remarca que esto pudo crearse hace mil 800 millones de años por un cometa.

De acuerdo a su información, al analizar los datos geoquímicos y notar la falta de elementos como el hierro, níquel y platino, que se encuentran en los asteroides, los resultados arrojaron que un cometa pudo ser el responsable.

Imagen NASA

Asteroide Chicxulub

En cuanto a los asteroides que han impactado con la Tierra quizá el más famoso es el de Chicxulub, el cual cayó al noroeste de la península de Yucatán, México, hace casi 66 millones de años y mató al 70% de todas las especies de la Tierra, incluidos los dinosaurios.

"Una nube de polvo, cenizas y vapor sobrecalentados se habrían extendido desde el cráter cuando se estrelló. Este polvo podría haber cubierto toda la superficie de la Tierra durante hasta una década, creando un entorno hostil para los seres vivos", es como describió las consecuencias de dicho fenómeno la página 'The Planetary Society'.


La evidencia de este suceso resultó ser un cráter de más de 150 kilómetros de ancho, el cual lleva el nombre de Chicxulub, un pueblo, un pequeño pueblo cercano a este punto.

Imagen The Grosby Group

Asteoride de Chelyabinsk

Fue el 15 de febrero de 2013 cuando un asteroide de alrededor de 20 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre sobre la ciudad de Chelyabinsk, Rusia, y explotando mientras estaba en el aire, liberando una enorme cantidad de energía que los expertos calculan en 500 kilotones de dinamita.

PUBLICIDAD

Aunque no se registró ninguna muerte, creó una onda expansiva que hirió a mil 500 personas, dañó diversos edificios y alertó a la población sobre la llegada de los asteroides sin ser detectados, de acuerdo a información del portal 'Space.com'.

Evidencia del asteoride que cayó en dicha ciudad y se fragmentó en pedazos
Evidencia del asteoride que cayó en dicha ciudad y se fragmentó en pedazos
Imagen Getty Images

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te podría gustar:

Relacionados:
Cometa DiabloGalaxias, Meteoritos y PlanetasEspacio exteriorNASACiencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD