Grupo de científicos revela cómo era el T-Rex bebé y morirás de ternura: no es como en las películas

Video Los errores de 'Jurassic Park' que pocos notaron: desde CGI hasta incoherencias en la trama

Si creciste en los 90 o eres fan de la franquicia de 'Jurassic Park' recordarás con mucho cariño al poderoso (y algo ciego) Tyranosaurus-Rex y su increíble introducción dentro de la película.

Quienes vieron 'Jurassic Park: The Lost World' recuerdan que Ian Malcolm (Jeff Goldblum) y la doctora Sara Harding (Julianne Moore) tienen a un T-Rex bebé, que es igualito a sus padres, pero en pequeño. Esta escena nos hizo creer que así eran esos pequeñines adorables.

¿Cómo lucía el T-Rex bebé? apariencia es revelada gracias a la ciencia

No obstante, un grupo de paleontólogos del Museo de Historia Natural de Nueva York decidieron desmitificarlo y organizaron una exhibición enfocada en el dinosaurio más malo que existiera en la faz de la Tierra, incluyendo cómo se veían sus crías.

Mark Norell, uno de los paleontólogos que curó la muestra, explicó que saber cómo era el T-Rex en su edad más joven fue un reto y no se había logrado hasta 2019 porque los fósiles de crías de dinosaurio son "extremadamente raros" de encontrar, debido a que sus huesos resultan ser muy frágiles, pero con el paso del tiempo dentro las excavaciones se ha logrado recuperar algunos ejemplares que ayudaron a responder la pregunta de su apariencia-

Se reveló que la los T-Rex tienen una composición corporal muy similar a la de un ave grande como un avestruz y su piel era igual a la de una tortuga o las patas de una gallina.

Imagen American Museum of Natural History / YouTube



Además, los bebés de T-Rex tendrían pelaje en todo su cuerpo que se extendería a lo largo de su vida. Sus dientes eran pequeños y afilados, pero cambiarían al crecer por unos más redondos que permitieran desgarrar la carne.

Se describió a este dinosaurio como "adorable" y parecido a un pájaro

Algo que nadie esperaba es que este carnívoro fuera descrito de una manera adorable, pero Mindy Weisburger, redactora en jefe del sitio web Live Science, así lo hizo.

"El bebé T. Rex era una adorable bola de pelusa. Puede resultar difícil imaginar que el imponente Tyrannosaurus rex fuera diminuto, pero el gigante del Cretácico no salía de un huevo completamente desarrollado. De hecho, las crías de T. rex tenían el tamaño de pavos muy delgados, con "brazos" más largos en proporción a sus diminutos cuerpos que los adultos. Y cada cría de T. rex estaba cubierta por un pelaje de plumas velludas".



Norell recalcó que el T-Rex bebé habría parecido un "pajaro grande y de aspecto realmente extraño" al salir del huevo. Sus dientes también serían muy diferentes a la de su edad adulta, ya que posiblemente al nacer se alimentaban de insectos o pequeños reptiles y con el paso del tiempo cambiarían su dieta consumiendo más carne.

También se aseguró que estos animales no existieron en la época jurásica como se creía de manera popular (200 millones de años atrás), sino en el cretácico (144 millones de años) y añadieron que sus brazos eran pequeños porque crecían más lento que el resto de su cuerpo; cada vez los usaban menos, su manera de cazar no los requería.

A continuación podrás conocer más sobre el T-Rex bebé gracias al video creado por el Museo Americano de Historia Natural.



¿Qué te pareció esta información que seguramente cambiará tu percepción del dinosaurio más temible?