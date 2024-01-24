Colombina enfrenta ladrones europeos y recupera sus pertenencias como heroína: “¿Me vas a robar a mí?”

Video Estos latinos no pueden ocultar su origen en el extranjero: siguen siendo igual de alegres

Una latina estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia en Europa, pero su “entrenamiento” en las calles de Colombia la salvaron de perder sus pertenencias. Al menos así es como lo ven usuarios de redes sociales, donde su historia causó gran revuelo.

Mujer colombiana se hace viral por defenderse de carteristas europeos

Visitar o vivir en Europa es el sueño de muchas personas, sin embargo, nada asegura que tal experiencia sea como miel sobre hojuelas. Para muestra, basta con asomarse a las redes sociales, donde algunas personas comparten sus dramáticas experiencias.

Una mujer colombiana, por ejemplo, se ha convertido en la sensación de las plataformas digitales por frustrar el intento de asalto de delincuentes europeos y, ¡hasta recuperar sus cosas!

El momento fue difundido en una serie de tres videos a través de la cuenta de X (antes Twitter) ‘Colombia Oscura’, @ColombiaOscura, dedicada al contenido viral de dicho país.

Según una publicación hecha el pasado 22 de enero, la mujer en cuestión “sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias”.

Si bien no se ofrecieron detalles sobre la identidad de la colombiana o cuándo sucedieron los hechos, sobre el primer video está escrito “mi bienvenida a Madrid”, por lo que se puede presumir que se trataba de una turista.

Aunque se desconoce cómo inició el enfrentamiento, los clips muestran que la mujer fue contundente en todo momento: “Tú no te vas de aquí, ¿qué me sacaste? ¡Saca, ya mismo! (...) ¡La billetera, el dinero! (...) ¡Los anillos”, les exige de manera enfática.

“¡Colombia, Colombia!, ¿me vas a venir a robar a mí”, les dice a gritos a los carteristas frente a frente.

Si bien elementos de seguridad la asistieron en todo momento, ella parecía no necesitarlos, pues incluso logró que uno de los delincuentes se quitara sus zapatos para asegurarse de que no guardara más cosas ahí.

Al enfrentar a carteristas en España, la mujer colombiana hasta hizo que se quitaran los zapatos. Imagen X (Twitter)



Por si eso no fuera suficiente, la escena provocó que algunos transeúntes tomaran su bando: un joven impidió que uno de los carteristas bajara del tren.

Internet reacciona a colombiana que se defendió de carteristas en Madrid

Las imágenes se viralizaron en la red social X, anteriormente Twitter, alcanzando 38 mil ‘me gusta’, 8 mil ‘retweets’ y miles de respuestas.

Miles de colombianos vieron con buenos ojos y hasta aplaudieron el actuar de la protagonista los videos virales. Así lo dejaron ver con sus respuestas:

“Los carteristas no sabían con quién se estaban metiendo”, “Es que se encontraron con una que está entrenada en las mil y una guerra”, “Si esa dama hubiera tenido una navaja, los filetea”, “Otro ratico más y los pone a barrer el tren”, “Adoro los finales felices”, “¡Se fueron por lana y salieron trasquilados!”, “El policía más alto con cara de ‘¿para qué hago mi trabajo si ella lo está haciendo todo?’”, “Se quejan de haber pasado muchas dificultades en Colombia, pero luego la vida les da a entender que solo era un entrenamiento y esta es la graduación”, “No es que sea valiente, es que es colombiana”.



Muchos se tomaron la situación con humor y no dejaron pasar la oportunidad de hacer uno que otro chiste al respecto:

“¡Nadie va a robar a un Colombiano más que otro colombiano!”, “¿Europeos robando a colombianos? Esto no de veía desde 1492”, “Propongo que sea la próxima ministra de defensa”.

#ADMIRABLE. Valiente colombiana sorprendió a tres llamados 'carteristas' en el Metro de Madrid y los confrontó hasta que le devolvieron su dinero y pertenencias.



¿Ud qué opina? pic.twitter.com/y9bcVgxo8A — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 22, 2024



Hasta el momento, la mujer en cuestión no ha revelado públicamente su identidad ni ha resurgido para contar más detalles sobre lo sucedido.