Ladrón se disfraza de bolsa de basura para robar a su vecino: Internet no sabe si reír o llorar

Las redes sociales son un escaparate a las situaciones tan inusuales y peculiares que son difíciles de creer. Tal es el caso de un ladrón que usó un método como salido de una caricatura para cometer una fechoría en contra de su vecino.

Un insólito robo ha acaparado las redes sociales en los últimos días. Un video capturado por una cámara de seguridad muestra a un individuo que, disfrazado de bolsa de basura, roba un paquete del porche de una casa en Sacramento, California.

Las imágenes muestran al ladrón agachado y arrastrándose por el suelo, imitando los movimientos de una bolsa de basura real. Al llegar al paquete, se abalanza sobre él y lo toma antes de alejarse sigilosamente de la escena.

Ladrón se disfraza de bolsa de basura para robar paquete de su vecino. Imagen TikTok



El dueño de la casa, Omar Gabriel Muñoz, al ver las imágenes no pudo contener la risa. "Al principio, estaba un poco enojado porque era algo que esperaba", dijo Muñoz a ABC 10. "Pero al final del día, fue algo divertido".

Muñoz señaló que el paquete no era de gran valor, por lo que no sufrió una pérdida significativa.

Internet reacciona al video de ladrón que se disfrazó de bolsa de basura para robar a su vecino

El video que da cuenta de delito se compartió en redes sociales, donde se ganó la atención de miles de internautas.

Tanto en Instagram como en TikTok, los usuarios de redes sociales compartieron su incredulidad y lo gracioso que les pareció el momento.

“Demasiado ingenioso para robar”, “No sé si indignarme o reirme”, “Da coraje y risa”, “Pensé que estas cosas solo pasaban en las comedias”, “¿Qué tipo de caricatura es esta?”, “Hay que ponerle la música de la pantera rosa de fondo”, fueron algunos de los comentarios que publicaron.

La mayoría de los internautas coincidieron en que encontrar al ladrón sería sencillo, pues bastaría con buscar a una persona con unas sandalias del mismo color en el vecindario.

Quienes se tomaron esta situación con humor hasta lanzaron sus teorías sobre el robo con mensajes como “No es una persona disfrazada, es una bolsa de basura recogedora inteligente que pensó que el paquete era basura”, “‘Plot twist’: esta persona tiene ansiedad social debilitante y le entregaron su paquete a su vecino”, “¿Sacó su disfraz de un capítulo de ‘Scooby-Doo”, “Dejaría que se quedara con el paquete solo por el esfuerzo”.

¿Qué harías tú si estuvieras en una situación así? Cuéntanos en los comentarios qué piensas del ladrón que se disfrazó de bolsa de basura para robar un paquete de su vecino.