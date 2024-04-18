Historias virales

Ladrón se disfraza de bolsa de basura para robar a su vecino: Internet no sabe si reír o llorar

Un video se ha viralizado en redes sociales por mostrar un insólito robo, en el que una persona se disfrazó de una bolsa de basura para quedarse con el paquete de un vecino.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video Mono roba la tarea a un niño y lo tienen que grabar para que la maestra le crea 

Las redes sociales son un escaparate a las situaciones tan inusuales y peculiares que son difíciles de creer. Tal es el caso de un ladrón que usó un método como salido de una caricatura para cometer una fechoría en contra de su vecino.

Se disfraza de bolsa de basura para robar paquete de su vecino: video viral

PUBLICIDAD

Un insólito robo ha acaparado las redes sociales en los últimos días. Un video capturado por una cámara de seguridad muestra a un individuo que, disfrazado de bolsa de basura, roba un paquete del porche de una casa en Sacramento, California.

Las imágenes muestran al ladrón agachado y arrastrándose por el suelo, imitando los movimientos de una bolsa de basura real. Al llegar al paquete, se abalanza sobre él y lo toma antes de alejarse sigilosamente de la escena.

Ladrón se disfraza de bolsa de basura para robar paquete de su vecino.
Ladrón se disfraza de bolsa de basura para robar paquete de su vecino.
Imagen TikTok

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


El dueño de la casa, Omar Gabriel Muñoz, al ver las imágenes no pudo contener la risa. "Al principio, estaba un poco enojado porque era algo que esperaba", dijo Muñoz a ABC 10. "Pero al final del día, fue algo divertido".

Muñoz señaló que el paquete no era de gran valor, por lo que no sufrió una pérdida significativa.

@uninoticias

♬ sonido original - Univision Noticias

Internet reacciona al video de ladrón que se disfrazó de bolsa de basura para robar a su vecino

El video que da cuenta de delito se compartió en redes sociales, donde se ganó la atención de miles de internautas.

Tanto en Instagram como en TikTok, los usuarios de redes sociales compartieron su incredulidad y lo gracioso que les pareció el momento.

“Demasiado ingenioso para robar”, “No sé si indignarme o reirme”, “Da coraje y risa”, “Pensé que estas cosas solo pasaban en las comedias”, “¿Qué tipo de caricatura es esta?”, “Hay que ponerle la música de la pantera rosa de fondo”, fueron algunos de los comentarios que publicaron.

La mayoría de los internautas coincidieron en que encontrar al ladrón sería sencillo, pues bastaría con buscar a una persona con unas sandalias del mismo color en el vecindario.

PUBLICIDAD

Quienes se tomaron esta situación con humor hasta lanzaron sus teorías sobre el robo con mensajes como “No es una persona disfrazada, es una bolsa de basura recogedora inteligente que pensó que el paquete era basura”, “‘Plot twist’: esta persona tiene ansiedad social debilitante y le entregaron su paquete a su vecino”, “¿Sacó su disfraz de un capítulo de ‘Scooby-Doo”, “Dejaría que se quedara con el paquete solo por el esfuerzo”.

¿Qué harías tú si estuvieras en una situación así? Cuéntanos en los comentarios qué piensas del ladrón que se disfrazó de bolsa de basura para robar un paquete de su vecino.


Relacionados:
Historias viralesLatin American Music AwardsNoticias viralesAsaltos y RobosRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD