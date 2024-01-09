Joven se salva de asalto en taxi de París por saber artes marciales: terminó siendo amiga del ladrón

Video Los momentos más surrealistas en el transporte público: desde armar una fiesta hasta pelearse

En TikTok abundan las historias de personas que han logrado salvarse de sufrir un asalto de maneras insólitas y la de la usuaria @ohayolily, ganó extrema popularidad en los últimos días.

TikToker evitó un asalto dentro de un taxi en París por aprender artes marciales en su niñez

Fue el pasado 6 de enero que la tiktoker de raíces chinas se animó a contar una anécdota de lo más particular que vivió cuando visitó París y que terminó con un final inesperado.

Resulta que Lily llegaría a Barcelona para asistir a una boda familiar, pero antes de hacerlo decidió pasar unos días en dicha ciudad francesa, la cual es famosa porque los turistas pueden ser víctimas de la delincuencia.

Ella explicó que no tenía conocimiento de esto y pensó que era seguro; sin embargo, al viajar en un taxi se dio cuenta de que no era así. La joven quería llegar a una estación de trenes, pero concluyó de que terminaría asaltada por el conducto después de intercambiar una pequeña conversación.

Entonces, narró que recordó la oración "el poder reside en la mente", una enseñanza que le dejó su papá que era maestro shaolín y le enseñó artes marciales.

De acuerdo a sus palabras, el conductor de Senegal que pretendía despojarle de sus pertenencias, le comentó a ella y a su hermana que a sus amigos les "gustaba robarles a las mujeres chinas", entonces respondió de manera astuta para tratar de asustarlo.

Imagen @ohayolily / TikTok

"Le dije que amaba los cuchillos, que en Argentina me había criado a lo cuchillera y ciudad a la que iba adquiría algún cuchillo. Hasta le dije si quería ver mi colección de cuchillos que había adquirido en mis pocos días de París, que no era nada, era mi mano simulando adentro de la camisa que tenía".



La joven reveló que la historia no terminaba allí, pues al llegar a la estación de trenes el conductor expresó que hubiera asaltado a su acompañante sino hubiera estado ella presente y le preguntó si podía darle su número celular.

Pasmada lo aceptó y se despidieron de mano, pero ella apretó su mano lo más fuerte que pudo para ser consistente con su mentira sobre la colección de cuchillos.

Lo más extraño de la historia es que la tiktoker añadió que se volvió amiga del taxista porque un vagabundo le quitó su celular al dejar la puerta del vehículo abierta y lo ayudó a recuperarlo.

El 'storytime' de TikTok hizo que internautas reaccionaran con risas

Con 2.3 millones de vistas en menos de una semana, la anécdota se hizo viral y en los comentarios las personas quedaron asombradas por su vivencia.

"Infancia cuchillera" JAJAJAJAJAJA MARAVILLOSO", "Necesito saber cómo lo ayudaste a recuperar su celular, que bizarro", "Qué random lo que te paso y buena esa de "niña cuchillera" actitud sobre todo", "Lily cuchillera simplemente iconic", "Esto es el storytime mas épico de los storytimes", "Es el mejor storytime que he escuchado hasta ahora1000/10", "No hay emoji que represente mi cara en este momento jaja" y "De maestra shaolin a maestra cuchillera bien rumbera, hermoso", fueron algunos punto de vista.



Por último, sus seguidores le pidieron a Lily que contara un poco sobre su pasado en la cultura shaolin, lo cual dijo que hará pronto.

¿Qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.