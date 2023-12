Joven le lleva serenata a la chica que le gusta y lo terminan asaltando: ¿qué pasó después?

En Internet circulan miles de videos plasmando declaraciones de amor juveniles y aunque algunas terminan con un final feliz, en la siguiente eso no fue así porque un joven terminó siendo asaltado.

En video, joven es asaltado frente a la casa de la chica que le gusta: historia tiene final inesperado

Todo ocurrió a principios de noviembre, cuando dos chicas descubrieron que cerca de su casa estaba apunto de ocurrir un momento romántico, pues un joven con dos amigos se pararon afuera de una casa.

Sin entender muy bien lo que estaba pasando después de notar que uno de ellos estaba sosteniendo una cartulina, otro un globo y por último el tercero, un ukelele,entendieron que se trataba de un joven que estaba por pedirle a una chica que fuera su novia.

Al acomodarse en la calle, el pretendiente la llamó por teléfono para que saliera y las chicas comenzaron a grabar todo porque querían saber qué iba a pasar. Emocionadas, ambas estaban esperando para que ella saliera a la puerta de su hogar, pero inmediatamente apareció una motoneta con dos personas, quienes se detuvieron frente a ellos.

Fue entonces que decidieron robar a los chicos quitándoles todas sus pertenencias en cuestión de segundos y tanto el pretendiente como sus amigos, quedaron en completo shock al ver cómo se llevaban sus cosas después de recibir una amenaza.

"¿Le van a robar? ¡Ay no, llama a la policía! ¡Llama a la policía!", es lo que una de las chicas que estaban viendo por la ventana comentó de manera repetitiva.



El ladrón huyó gracias a su amigo que estaba manejando y después, apareció la chica que iba a recibir la sorpresa, pero no sola, sino con su novio. Como era de esperarse, el joven quedó debastado al verla con alguien más, por lo cual no tuvo más remedio que retirarse.

Internautas creyeron que el asalto fue un tanto ¿positivo?

Todo el inicidente terminó haciéndose viral en redes con millones de reproducciones; no obstante, se inició un debate sobre si los ladrones eran héroes o villanos, pues la chica al final ya tenía novio y le evitaron la pena de un rechazo más fuerte.

"Definitivamente son héroes, lastima le robaron el ukulele al chavo eso si es triste", "Héroes indudablemente", "El amor no existe lo salvaron", "Era su yo del futuro evitando su evento canon", "Los rateros : allí no es bro date cuenta", "Son héroes, hermanos y familia", "Jajajajajajaja no pues todo sucede por algo...ahí no era bro", "Me enojé primero con ellos después me dieron ganas de agradecerle porque le evitaron dolor a mi compa" y "Una cerveza para esos héroes", es lo que se lee.



Por otro lado, se apuntó que posiblemente todo fue planeado, e incluso las chicas que grabaron de manera infraganti también formaron parte de esto, pues el robo se mostró un poco falso a su consideración.



¿Tú qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

