Gatito evita robo a edificio con sus maullidos: se volvió todo un héroe e Internet lo felicita

Los perros suelen realizar actos heroicos sorprendentes como evitar secuestros o incluso salvar vidas humanas, pero los gatitos demostraron que también pueden hacerlo, tal como lo descubrió una mujer.

Fue el pasado 9 de enero cuando diversos medios de comunicación de Argentina compartieron la historia de Rumi, un ‘michi’ que vive junto a su dueña en un departamento ubicado en el centro de la ciudad de Rosario.

De acuerdo al portal 'Los Andes' su dueña explicó que el felino siempre ha sido una mascota normal, pero en la madrugada del 7 de enero se "abalanzó sobre ella y comenzó a maullar intensamente".

“Rumi se subió de golpe a la cama, asustado y alerta, mirando afuera de la habitación como si viera algo".



Esto, la preocupó, pues jamás había hecho algo así, por lo que decidió investigar qué lo mantenía nervioso. Empezó a revisar su departamento y cuando prendió la luz de uno de los pasillos, notó una sombra detrás de la cortina que daba al balcón.

De acuerdo a la policía el ladrón escaló hasta el tercer piso apoyándose de las ventanas de los otros departamentos y tenía la intención de tomar un celular que estaba cerca de la cocina, pero no lo consiguió debido a que la dueña de Rumi despertó.

Para fortuna de todos no logró llevarse nada del lugar, pero desgraciadamente huyó y no pudo ser detenido, por lo que su identidad se mantiene en misterio.

La noticia sobre este incidente primero comenzó a hacerse viral de manera local, pero en cuestión de días Rumi se volvió una celebridad internacional gracias a las redes sociales y a la manera en que cuidó a su dueña e impidió que algo más le pasara.

A pesar de que se pensaría que esta fue una historia inventada, una cámara de seguridad de un local cercano logró captar todo, pues el ladrón activó una alarma en su escape.

Rumi recibió cientos de felicitaciones y lo llaman "michi héroe"

Fue en las diversas plataformas donde los internautas comenzaron a mandarle mensajes a Rumi de felicitación por ser un gran 'michi' y ayudar en un momento crucial.

"Te quiero mucho gatito que evita robos en su departamento", "Qué linda historia", "Rumi, te mereces todo el atún del mundo", "Los gatitos pueden ser muy sensibles y Rumi supo actuar rápido", "Qué loco que tu gato te salve de un robo", "Rumi, eres el mejor", "Dénle una medalla a este señor bigotón", "Larga vida a Rumi", "Rumi se merece una ovación de aplausos, no muchos michis harían eso", o "El michi héroe sí existe", resultaron ser algunos de los más destacados.

¿Tú ya habías escuchado de Rumi y su acto heróico?

