Madre e hija son acusadas de robo en centro comercial por alarma que sonó por error y se hacen virales

Las personas asisten a los centros comerciales para ir de compras, ya que en estos lugares se encuentran tiendas de todo tipo.

En video, madre e hija son acusadas de robo en centro comercial: muestran lo que pasó dentro de TikTok

Precisamente eso fue lo que hizo la usuaria @stephanieillanes; no obstante, pasó un momento desagradable al ser acusada de robo en una plaza al sur de la Ciudad de México después de visitar un establecimiento de ropa.

De acuerdo a un video publicado el 16 de octubre, la joven entró a una tienda llamada 'H & M' por un par de minutos y salió al ver que no estaba lo que ella buscaba.

Al cruzar la salida, las alarmas se encendieron y un guardia pidió que le mostrara sus pertenencias para asegurarse que no se había llevado nada de manera ilegal. Stephanie se negó porque de acuerdo a sus palabras es una "práctica ilegal" y al caminar fuera del establecimiento más elementos de seguridad comenzaron a acorralarla a ella y a su madre.

Fue entonces que sacó su celular para grabar al sentirse intimidada y acusada de manera injusta. Además, a pesar de que pidió que se revisaran las cámaras del lugar para demostrar su inocencia ellos se negaron.



Si bien trataron de impedir que grabara, la joven no se detuvo y en ningún momento dejó que los oficiales de policía revisaran sus pertenencias.

Una cosa que le pareció hilarante a Stephanie fue que le pidieron que mostrara el ticket de un suéter roto que su mamá tenía en la mano, el cual claramente no había sido sustraído de la tienda.

El clip se volvió extremadamente viral con más de 26 millones de vistas y asimismo, generó un intenso debate sobre el actuar de la chica.

Resulta que una parte de los internautas aseguró que la situación incómoda con la policía no hubiera ocurrido si desde el inicio accedía a mostrar que no llevaba nada de la tienda consigo.

"A mí me ha pasado eso de que suena la alarma y me piden que enseñe mi bolso y se lo enseño. Tan fácil y sin tanto show", "Sí qué feo, pero ¿No hubiera sido mejor que enseñaras la bolsa y ya?", "Yo solita si suena la alarma les muestro mi bolsa Justo por qué se que no tengo nada! Que esconder y se que es solo su trabajo, la hiciste mucho de a tos", "La alarma es motivo para levantar sospechas, es tan simple comprobar que estaban equivocados", "¿Si nada ocultan por qué no se deja revisar? no me cuadra" o "El que nada debe nada teme, que las revisen y ya", es la manera en que se expresaron.



Otros defendieron el actuar de Stepahie expresando que hacer este tipo de revisiones no es lícito y además, el motivo de su clip era demostrar cómo la intimidaron entre tantos elementos de seguridad.

"No es obligación de ellas ceder ante eso, a menos que se compruebe su culpabilidad y debe hacerlo un oficial de policía, no un guardia de seguridad", "Tú muy bien que no te dejaste", "La inspección de bolsos por parte de las tiendas departamentales se encuentra prohibida así que no hizo nada malo, déjenla en paz", "Qué bueno que los expusiste, su manera de "trabajar" es horrible y creen que hacen bien las cosas", y "No está permitido revisar tus cosas y menos sin pruebas de que te robaste algo. Por eso se supone que tienen cámaras de seguridad y sus guardias, tú actuaste como se debe", resultaron ser otros.



El material también reflejó que este tipo de errores, donde las alarmas de las tiendas departamantales suenan sin motivo aparente, es más común de lo que se oensaría y cientos de personas pasaron una situación incómoda por ello.

¿Tú qué piensas acerca de lo ocurrido? Dinos en los comentarios.

