Joven presume cuánto cuesta su reloj en TikTok y se lo roban: Internet debate si fue su culpa

Joven es asaltado tras presumir valor de reloj en video TikTok y manda un contundente mensaje

En el último año se han vuelto extremadamente populares los videos donde los tiktokers salen a las calles para preguntar a las personas cuánto dinero cuestan su outfits, es decir las prendas y accesorios que portan.

Quien lo hizo en días pasados fue el usuario mexicano conocido como Balli, el cual visitó la universidad Tecnológico de Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León, México.

Primero, el influencer se dedicó a mostrar un poco del enorme campus, el cual se caracteriza por ser extravagante y albergar una gran cantidad de lujos.

Después, buscó a algunos alumnos para saber el precio de las prendas llevaban puestas. En su segunda entrevista Balli conoció a Alejandro, quien además de revelar que portaba ropa de marca, tenía un reloj Omega con un valor de 226 mil pesos (alrededor de 13 mil dólares).



El clip se hizo viral, pero tan solo días después Alejandro usó su cuenta para revelar que acceder a la entrevista lo hizo un blanco de la delincuencia, debido a que le robaron el reloj después de que Balli publicara el video en redes.

"Gente me acaban de robar el Omega, gracias a este video, nunca dimensioné que este video y esta entrevista se hicieran virales y mucho menos dimensiono qué tanta gente me conoce. Una persona me ubicó, estaba al pendiente de mis redes y al salir de un bar me lo quitaron.



De acuerdo al joven, el asaltante le dio a entender que había logrado localizarlo gracias al video de la entrevista y tras rastrearlo en sus cuentas de Instagram y TikTok, las cuales él asegura se hicieron conocidas a raíz del clip.

Alejandro reflexionó y en ningún momento acusó a Balli por el incidente, en su lugar reveló que la culpa recae en él por hacer público el valor de su reloj y tener sus redes sociales abiertas a desconocidos.

"Hice un video para crear conciencia que los videos de "¿cuánto cuesta tu outfit?" suenan entretenidos, pero realmente gente que es mala puede dar contigo con tus redes sociales a través de un video y si quieren pueden robarte esa cosa que presumiste en redes".

Internautas quedaron dividios en opiniones respecto al video de Alejandro

Su TikTok terminó siendo visto casi por un millón de personas en tan solo dos días y si bien algunos se dedicaron a brindarle palabras para confortarlo tras lo que vivió, otros no tardaron en apuntar que en efecto, él se expuso sin medir las consecuencias.

"Pues sí, es que tú también", "Literal todos los que dicen el precio de sus cosas están más que expuestos a esas cosas y más en MÉXICO", "Bienvenido al mundo real", "Creo que realmente la lección es no subir las historias al instante, y menos que aparezca tu ubicación", "No quiero decir que fue tu culpa, pero sí", "Bueno al menos saber que no hay otro culpable, solo tú", "Al menos ya reflexionaste, me alegro", "Pero les encanta mostrar todo en redes" y "Es que era obvio", fueron algunos puntos de vista.

¿Tú qué piensas? Dinos en los comentarios.

Te puede interesar: