Mexicana va a Francia a conocer a su ligue, pero él la ghostea antes del vuelo: "mi momento más humilde"

Las redes sociales, en especial TikTok, alberga incontables historias de parejas extranjeras que logran conocerse y tener una relación pese a la distancia, pero no todas resultan ser exitosas, te contamos.

En video, mexicana viaja Francia para conocer a hombre y él le aplica ghosting antes de abordar avión

La usuaria @pasperviajera es una joven que se dedica a documentar en TikTok sus viajes al extranjero, dar consejos "mochileros" y a animar a las personas a conocer otras culturas; sin embargo, a finales del mes de septiembre compartió una mala experiencia que vivió.

En uno de sus clips la mexicana de 22 años se grabó preocupada y triste debido a que un joven francés le había hecho ghosting, es decir, que dejó de comunicarse con ella sin dar ningún tipo de explicación.

De acuerdo a su material, ella llevaba un tiempo platicando con él vía redes sociales y congeniaron tanto que decidió ir a visitarlo a su país para conocerse en persona, lo cual le pareció una excelente idea.

Tras planearlo con cautela llegó el día en que la influencer debía tomar su vuelo a París, Francia, y con emoción le expresó al muchacho de nombre desconocido que estaba a punto de abordar el vuelo, pero en ese momento fue cuando él dejó de contestar sus mensajes.



Por supuesto la viajera quedó destrozada y derramó lágrimas por lo ocurrido, aunque también trató de animarse explicando que esperaba pasarla bien sola.

"Estoy en el aeropuerto de Cancún sola llorando, pero ya no más porque estoy a punto de ir a Europa al otro lado del mundo porque iba a ver a un wey que me ghosteó y ya yo dije "voy a agarrar mi mochila, me voy a ir sola, no hay problema voy a continuar con mi viaje y con todo, así que nada estoy a punto de despegar al otro lado del mundo sola con mi mochila y voy a tener un viaje increíble", fue lo que dijo al grabarse.

¿La historia de la viejera fue real?

A pesar de que los comentarios en su TikTok fueron desactivados, la historia ha resonado con redes sociales, acumulando miles de vistas.

Después de esto la joven expusó que en efecto, fue a París a pasarla bien consigo misma y grabó distintos clips en la ciudad con una sonrisa en el rostro. A la par, los internautas comenzaron a pedirle que hablara un poco más de su mala experiencia con el extranjero o si se había puesto en contacto con ella después, pero jamás tocó el tema de nuevo.



En otras redes sociales donde se replicó el material se aseguró que posiblemente su anécdota no fue real y solo la inventó para conseguir vistas, ya que no volvió a mencionar el inicidente, lo cual resultó sospechoso.

