Mexicana revela que su historia de amor con un europeo se convirtió en de terror: “Dejen de romantizar a los extranjeros"

Mexicana narra cómo el cuento de hadas que creyó vivir con su novio europeo se convirtió en una historia de terror que la hizo temer por su vida. El testimonio se hizo viral.

A través de la cuenta de TikTok roodripe, a nombre de Priscila, la joven, con más de 34 mil seguidores y millones de "me gusta" a su contenido de viajes y anécdotas de latinas con europeos, recordó la relación que tuvo con un europeo que supuestamente le propuso matrimonio y quedarse a vivir para siempre en Brujas.

Priscila narró que, aunque no aceptó de primera la propuesta de matrimonio, accedió a vivir con él para comprobar si eran compatibles como para dar un paso tan grande como lo es el matrimonio.

Aseguró que todo parecía una verdadera historia de amor,salida de un cuento de hadas, hasta que él, de la nada, comenzó a gritarle y a asustarla con su actitud, resultado de un supuesto diagnóstico de bipolaridad no tratada.

Entre las vivencias, la mujer recordó una vez en la que le pidió a su entonces pareja salir a bailar y cómo la cita terminó en gritos de él que la hicieron plantearse el fin de la relación.

"Yo estaba viviendo con él, pero dije 'ok, nos vamos (del lugar juntos), pero después de esto me voy (de la casa)’; está mal, está loco, esto no es normal, no es normal que alguien te grite. Me asusté", relató.



El testimonio continuó exponiendo la supuesta manipulación del hombre sobre el intento de quitarse la vida que había tenido.

"Me dijo 'ojalá me hubiera... porque siempre es lo mismo, las mujeres están locas', culpándome de todo, y diciéndome que, si yo lo trataba mal y lo dejaba, él se iba a (hacer daño) ... Me asusté mucho porque yo no quería ser culpable de que él se haga daño, cuando llegamos a la casa siguió aventando las cosas y pensé ‘sigo yo’. Porque las historias que a mí me contaron otras mujeres de abuso, sirven para proteger a otras, por eso yo cuento esto. Yo no me fui a la primera, me quedé esa noche porque tuve miedo de que él se hiciera daño por mi culpa. Me terminé saliendo porque un amigo me contó que su pareja así lo tuvo durante seis años", recordó.



Priscila dijo que su calvario no había durado años, pero sí un par de semanas que consideró también mucho tiempo pues, lamentablemente, hay historias que, con menos tiempo, terminaron en tragedia.

"Traté como de dejarlo en un momento que estuviera tranquilo, le inventé una historia en la que mi familia me necesitaba en México, que me tenía que ir... Me terminé yendo de ahí, a Italia", reveló.

Acotó las palabras de su psicóloga, señalando la situación de riesgo en la que estuvo y que no tenía que dejar pasar las banderas rojas, bajo una idea de romantizar las relaciones amorosas con extranjeros.

"Para los demás, tal vez, era el sueño que un europeo te saque, bueno él no me sacó, yo lo pagué todo, pero digamos te ofrezca una salida de Latinoamérica, una vida en Europa, en una ciudad bonita, con un hombre guapísimo, pero no basta eso y si me hubiera quedado ahí estaría muy infeliz, pero viviendo en Europa, o no estaría aquí", lamentó.

Piden usuarios de TikTok no "idealizar" romances con extranjeros

La joven destacó que, aunque hay historias contadas desde un contexto de felicidad, también se encontró con muchas experiencias de personas que supuestamente por conservar una vida en Europa viven cosas terribles.

Las reacciones no se hicieron espera por parte de usuarios de TikTok quienes señalaron la supuesta idea equivocada que se ha vendido a través de redes sociales sobre “idealizar las relaciones con extranjeros”, mientras que otras más, aseguraron, encender detectores de banderas rojas en una relación con cualquier personas, sin importar nacionalidad.