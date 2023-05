Influencer crea versión de sí misma con Inteligencia Artificial y se renta como "novia virtual"

Caryn Marjorie, la joven que se volvió una "novia virtual" con ayuda de la Inteligencia Artificial

De hecho, una joven decidió usar esta herramienta para ganar dinero a principios del mes de mayo y su decisión ha dividido a todo Internet.

Se trata de Caryn Marjorie, una influencer de 23 años que creó junto con un grupo de especialistas un clon virtual de sí misma llamada CarynAI para hablar con sus fanáticos en línea a la hora que lo deseen mediante un discurso erótico.

Ella informó que capturó su voz, personalidad y comportamiento distintivo en la réplica para hacer que los usuarios sientan que están hablando con ella realmente.

Hemos dedicado más de 2 mil horas para diseñar y codificar meticulosamente el lenguaje y personalidad de Caryn en una experiencia AI inmersiva. Disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, Caryn se ha clonado sin problemas en una IA para su comodidad y disfrute", es la explicación que se encuentra en su página web caryn.ia.

¿Cuánto cuesta el servicio de "novia virtual de la influencer?

Al parecer, Caryn es la primera persona en hacer algo así, por lo cual pudo fijar el precio del servicio a su gusto, es decir 1 dólar por minuto.

Mencionó que aunque parezca un precio elevado, con el tiempo buscará la forma de tener una tarifa más amable con el bolsillo de sus seguidores.

"La IA es muy costosa de ejecutar y parece que volvimos a los viejos tiempos, cuando un USB con solo 32 GB costaría tanto. Planeo eventualmente cobrar mucho menos en el futuro, si no es que sea de uso gratuito para mis seguidores más leales", fue su declaración en una entrevista con el portal 'Daily Mail'.



Una de las razones principales por la que Caryn inició este emprendimiento fue para crear una "herramienta que cure la soledad" con ayuda de de terapia conductual cognitiva y dialéctica.

Las ganancias de la influencer siguen siendo un misterio, pero se especula que podría haber ganado en menos de un mes al menos un millón de dólares, pues desde su anuncio alrededor de 5 mil personas se registraron en la página web.



En redes sociales los internautas tienen opiniones divididas, pues mientras algunos creen que realmente fue una buena idea clonarse con IA, otros simplemente aseguran que es una "estafa".

"Business is a business... Y se debe facturar", "Una estafa pura, lastima que sí está funcionando",, "Aprovechándose de los desesperados, muy mal", "Las críticas no le quita el hecho de que ya hizo más dinero que todos juntos", "La gente esta cada vez más atontada con este tema de la tecnología. Esto solo demuestra lo decadente y vacía que está la sociedad", "Payasadas y estafas es lo que las personas de hoy en día les gusta", "Qué envidia, ¿por qué no se me ocurrió a mi?" o "La IA va a dominar el mundo", es la amnera en que reaccionaron.



¿Tú que piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

