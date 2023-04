Modelos creadas con Inteligencia Artificial llegan a Only Fans y ya monetizan: generan debate

Usar la Inteligencia Artificial es cada vez más fácil para los usuarios de Internet, pues se encuentra al alcance de un click. Dicha herramienta es popular para crear diversas imágenes , pero ahora está siendo aplicada para crear cuerpos y rostros humanos.

No hace mucho te presentamos el caso de la revista 'Vogue', en donde dentro de su portada utilizaron modelos creadas con esta teconología las cuales dividieron al público; sin embargo, ahora llegó hasta Only Fans.

Inteligencia Artificial crea a modelos virtuales y ahora ganan dinero en OnlyFans: fotos

En medio de la pandemia, la plataforma de contenido adulto se volvió famosa por ser una alternativa innovadora para ganar enormes cantidades de dinero, pero en adelante las personas reales deberán competir con aquellas creadas con la IA.

El proyecto llamado "TheRRRealist" es el responsable de crear las primeras imágenes de modelos hiperrealistas y que monetiza su contenido a gran escala gracias a su creciente popularidad.

Las "jóvenes" que se muestran a pesar de no ser reales lucen como personas de carne y hueso, interactuan con sus seguidores mediante mensajes y posan en lencería, dando la ilusión de que hay alguien detrás de la pantalla.



Algo que ha hecho que la cuenta destaque es que no son modelos tradicionales y además de estar en OnlyFans, también se encuentran en otras redes sociales por lo que no es del todo necesario estar suscrito o hacer un pago mensual para ver parte de su contenido.

Con esta nueva propuesta donde se pueden ver a "mujeres perfectas" de acuerdo a los estándares de belleza impuestos, "TheRRRealist" podría iniciar una crisis en la plataforma para adultos, pues otros usuarios comenzarían a crear un material similar y terminar desplazando a los modelos reales, especialmente a los que están a favor del doby positive.

¿Qué piensa Internet sobre 'The RRRealist' y cómo afectarará a OnlyFans?

Los internautas inundaron las redes con comentarios en contra de que la Inteligencia Artificial llegue hasta OnlyFans, ya que no solo esta industria podría verse afectada en el futuro.

"No solo peligra esa industria, es mucho más profundo, es el caso es la sociedad, debería prohibirse", "Esto ya fue demasiado lejos", "Ahora cada vez más personas van a querer lucir como ellas", "Se miran muy artificiales, me sorprende que a la gente les guste", "Ya llegas a un momento que no sabes si la chica es real o virtual, qué miedo", "Cada vez impondrán más que a los hombres les gusten mujeres así que claramente no existen", o "La IA se está apoderando del mundo, esto es de terror", es la manera en que se expresaron.



Hasta el momento la compañía de OnlyFans no ha comentado su opinión al respecto de este caso o si admitirá que en el futuro más personas moneticen con la IA a pesar de las consecuencias que podría presentar.



¿Tú que piensas al respecto la incursión de las modelos no reales a OnlyFans? Dinos en los comentarios.

