'Vogue' presenta modelos creadas con Inteligencia artificial en nueva portada: parecen reales

Crear imágenes hoy en día es más sencillo gracias a los programas de Inteligencia Artificial , herramienta que se volvió la favorita de diversos ilustradores; sin embargo, su importancia ha escalado a tal nivel que recientemente incursionó en el mundo de la moda, te explicamos.

'Vogue Singapur' crea modelos con Inteligencia Artificial: fotos

Las y los modelos son personas vitales para esta industria, pues ellos son los que muestran las prendas de los diseñadores en las pasarelas o posan en las revistas, pero al parecer esto podría cambiar, ya que la revista 'Vogue Singapur' los sustituyó con ayuda de la Inteligencia Artificial.

El pasado 28 de febrero 'Vogue' decidió que para su nueva portada no utilizaría la imagen de personas famosas como Kendall Jenner o Naomi Campbell, sino que en su lugar estarían algunas modelos digitales.

Todo esto pudo ser una realidad gracias a Varun Gupta, un animador y director de la agencia en Mumbai We Create Films, quien se inspiró en el tema 'Raíces' para sus creaciones realizadas con ayuda de los programas MidJourney y Dall-E.

'Vogue' aseguró en un artículo que la variedad de mujeres que aparecen en su nueva edición están inspiradas en la "cultura del sudeste asiático de principios de 1900 y representan diferentes etnias con herencias únicas".

"Los desarrollos en IA han abierto una conversación más amplia sobre lo que significa para los creativos. Creo firmemente que la IA nos ha permitido darnos cuenta del verdadero potencial de nuestra imaginación. Además, podemos integrar obras de arte con productos de trabajo reales.Nuestra colaboración nos ha permitido ampliar los límites de lo que es posible", fue parte de la declaración que dio Gupta en la revista.



Un dato interesante es que dichos avatares que tienen nombres propios, Aadhya, Faye y Melur, portan vestimentas pertenecientes a la colección primavera/verano del año en curso.

A pesar de la combinación de elementos hubieron algunos que no modificaron, como por ejemplo los rasgos de las regiones donde se inspiraron como el color de piel y los accesorios típicos.

La propuesta recibió diversos comentarios, ya que si bien algunos creen que es algo innovador y una buena combinación, otros simplemente se mostraron en contra.

"Es deshumanizante. Hay humanos que tienen este aspecto. Deben contratarlos y pagales", "Es hora de poner límites a estas IA antes de que sea demasiado tarde, no me agrada", "Un no para mí, por muy bonito o atractivo que sea no es real. Me gustaría ver un rostro único porque él/ella es únicamente humano, no generado por ordenador", "Algunos de los países más poblados, con hermosas mujeres por todas partes, ¿y ahora confías en la IA? ¡¿QUÉ?!", o "Luego no se quejen de que los estándares de belleza no cambian, todo será culpa de la IA", resultaron ser algunos comentarios.



Por último, solo resta esperar para ver si otras revistas integran la Inteligencia Artificial y qué es lo que piensan las modelos de carne y hueso al respecto.

¿Qué piensas acerca de las fotos? Dinos en los comentarios.

Podrías pasar a ver: