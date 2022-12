‘Gatita’ causa polémica: Bellakath denuncia robo de su canción, pero tiktokers dicen es plagio

TikTok no solo nos ha dejado videos entretenidos: en su plataforma también se han viralizado algunos audios, como aquel que está inspirado en ‘Bob Esponja’ y dice “pintamos toda la casa” (que se usa para mostrar cosas extrañas).

De igual manera, ha servido para que mútliples artistas muestren su talento en la música y, en algunos casos, hasta se lancen al estrellato, como sucedió con ‘Mi bebito fiu fiu’ y ‘Gatita’.

No obstante, la artista detrás de este último caso denunció una situación que pone en peligro sus derechos sobre el audio viral.

Bellakath, quien canta ‘Gatita’, denunció que robaron su canción

El pasado 20 de diciembre Katherine Huerta (nombre real de la artista detrás del tema viral) tomó sus redes sociales para denunciar que “alguien más robó” su creación musical.

Según explicó en un breve video, una persona (cuya identidad es desconocida hasta el momento) reclamó como suya la canción, por lo que “la distribuidora (musical) la borró” y la eliminó de diferentes redes sociales, como Instagram y TikTok.

Frente a esta situación, Bellakath afirmó que ella es la única autora e intérprete de ‘Gatita’, además de que Alexito Mix fungió como productor de la misma.

En el mismo video, la joven reiteró que cuenta con todos los derechos del tema y que la tiene “registrada en las instituciones” mexicanas como su autoría.

Visiblemente consternada, Bellakath lamentó lo sucedido:

“A mí lo que me importa es que la gente me quiera y la gente sabe que yo hice la canción, lo que no me parece justo es cómo la gente puede llegar a tanto”.



Eso sí, en el mismo video, también detalló que tomará acciones legales contra la persona que robó su canción y que, como agradecimiento a todas las personas que la convirtieron en un hit, regalará el tema.

Detalló que, mientras no se solucione su batalla legal, no puede volver a publicar la canción como suya, pues pondría en riesgo toda su discografía, sin embargo, prometió que en sus historias de Instagram colgaría un enlace para descargarla y que sus fans pudieran seguirla disfrutando.

Hasta el momento, la pista aún se encuentra disponible en su canal de Youtube.

Usuarios de TikTok señalan similitudes entre ‘Gatita’ y 'El hueso de mi perra'

Si bien hasta el momento se desconoce quién reclamó como suyo el tema viral, en la red social de videos cortos, varios usuarios aprovecharon la situación para acusar de plagio a Bellakath.

¿La razón? Según algunos de ellos, ‘Gatita’ tiene un ritmo muy parecido al de ‘El hueso de mi perra’, que lanzaron Son De Ak y Little Key en el 2012.



No obstante, hasta ahora ninguno de estos artistas urbanos se ha pronunciado al respecto.

¿Qué piensas de la situación de Bellakath? Cuéntanos en los comentarios si crees que la canción de ‘Gatita’ se parece a ‘El hueso de mi perra’.