'¿Qué es eso?': el audio que se hizo tendencia en TikTok y muestra las cosas más extrañas

Cada día surgen más videos divertidos en TikTok , y para hacerlos, en muchas ocasiones se usan fragmentos de audios con frases ingeniosas, los cuales suelen ser tomados de películas o series famosas; tal es el caso de una tendencia que enloqueció a los Internautas.

Desde hace varias semanas, en la plataforma han aparecido muchos videos que usan un audio con la siguiente frase:

"Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso?", el cual pertenece a un capítulo del programa televisivo infantil 'Bob Esponja' llamado 'Pintores mojados'.

Dicho audio se utiliza por los usuarios de TikTok para mostrar las cosas más extrañas y poco comunes que aparecen en su vida cotidiana.

Los mejores videos de la tendencia viral en TikTok: '¿Qué es eso?'

Es asombrosa la cantidad de situaciones extrañas que los usuarios han compartido con este audio; por ejemplo, este video en el que vemos a un bebé utilizando un cubrebocas de adulto que tapa toda su cara, por lo que sus padres le cortaron dos orificios a la altura de los ojos.

Una gran cantidad de personas se han vuelto virales por usar este audio de manera efectiva, ya que logran evidenciar algo gracioso y causar gracia, como este adorable perrito que usa bata y sandalias de conejo.



Lo mejor de la tendencia es que se puede adaptar a casi cualquier situación extraña con la que se encuentre una persona. Como el usuario que logró grabar a una joven pasando el tiempo con el póster de un cantante de k-pop, tal y como si fuera una persona real.



Otro momento que se hizo viral fue en el que aparece una mujer en el transporte público, usando un modelo de zapatos de tacón bastante singular, pues de lejos podrían confundirse con un par de tenis.



El audio también ha ayudado a los extranjeros a mostrar las diferencias culturales que existen cuando viajan a otro país, y que van desde la manera de vestir hasta la comida.

La usuaria @ohbluefish, reveló lo insólita que fue su cena en Corea, país de donde es originario su esposo.



Los materiales más virales con el audio de la serie 'Bob Esponja' logran acumular millones de likes y vistas en pocas horas, lo cual ha hecho que los tiktokers se animen a usarlo para aumentar su número de seguidores.



Quienes son fervientes seguidores del 'trend', han aclarado que los videos nunca los decepcionan, esto debido a su contenido que puede llegar a ser considerado tanto perturbador como muy gracioso.

"Estos videos nunca fallan, los amo", "Imagínate vivir en Suiza y perderte de todo esto", "El audio jamás me decepciona, lo amo", "Ojalá jamás mueran los videos con este audio, son demasiado buenos" o "Siempre hay algo nuevo que ver con este audio, no me canso de él", son algunos comentarios de los internautas.

Los animalitos son protagonistas recurrentes de esta serie de videos, pues las personas pueden compartir las actitudes poco usuales de sus mascotas y conquistar a los internautas.