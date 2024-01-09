¿Quieres conservar una relación amorosa? Estas son las 4 actitudes que debes evitar, según estudio

Video Presumen los regalos de sus novios en TikTok y se convierten en la envidia del Internet

Mantener una relación no es nada sencillo, tanto romántica como de amistad, ya que existen varios factores que pueden generar problemas y terminar con todo lo que habían ‘construído’.

Un reciente estudio mostró que así como hay actitudes que ayudan a fortalecer y mejorar una relación, existen 4 principales que pueden ser tu peor enemigo y hacer que todo acabe.

Estos factores podrían terminar con tu relación sentimental. Imagen Shutterstock

Estudio científico revela cuáles son las actitudes que destruyen las relaciones

PUBLICIDAD

La doctora Jessica Griffin, experta en sexología y psicología, escribió un artículo para CNBC Make it, donde relata que ha dedicado su carrera a estudiar a las parejas y los factores que las han llevado al fracaso, encontrando 4 factores en común, los cuales explica con claridad en un libro del Dr. John Gotham titulado ‘What Predicts Divorce?’ (¿Qué predice un divorcio?).

En el texto, Griffin destaca que el desprecio, crítica, defensividad y stonewalling puede terminar no solamente con un matrimonio, sino con cualquier tipo de relación.

Primera commission que enseño este año! En esta ocasión es un topper de tarta de bodas y la clienta tuvo la amabilidad de dejarme enseñar fotos de cómo se veía en la tarta! La verdad es que me encanta cómo quedó 🥹💞#ACNH #AnimalCrossingNewHorizons #AnimalCrossing pic.twitter.com/NKqHpIXYbN — Willermeitor's Workshop (@WillerWorkshop) January 8, 2024



De acuerdo con la doctora, el desprecio se refiere a comportamientos que demuestran una falta de respeto por la pareja, sus ideas, necesidades y opiniones, incluso si te ries cuando habla de una idea que se le ocurrió o de sus creencias religiosas.

En cuanto a la crítica se refiere a aquella que no busca hacer que la otra persona sea mejor, sino que se dedica a destruir, aplastar y hacer que el otro se sienta atacado, inseguro y no amado.

La defensividad se refiere a la persona que cree que todo el tiempo tiene que responder de manera agresiva porque considera que así se protege a sí mismo, incluso no reconoce sus errores o culpas.

Finalmente, stonewalling (táctica de cerrojo) se refiere a tomar una postura ‘cerrada’, en la que no escuchas a nadie, no te comunicas e incluso aplicar la ‘ley del hielo’ a esa persona porque no deseas tocar un tema complicado o que te incomode.

¿Cuál es la actitud que puede destruir una relación con mayor facilidad?

La investigadora considera que la actitud más destructiva de las relaciones es el desprecio, ya que hace sentir a la persona como si no valiera y la desmoraliza, pero también las otras 3 enumeradas pueden causar muchos problemas y si no se busca cómo solucionarlo puede acabar con todo.

PUBLICIDAD

Como si eso no fuera suficiente, la experta indica que tener esa actitud afecta tu salud física y puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades, como problemas cardiacos o respiratorios.

Si deseas que tu relación amorosa o amistosa dure por mucho tiempo, la doctora Griffin recomienda que las personas aprendan a identificar los sentimientos negativos y de dónde provienen, además de saber apreciar a la pareja, reconociendo las cosas buenas sobre ella.

¿Qué otra actitud consideras que puede terminar con una relación? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.