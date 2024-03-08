Mujer muestra cómo su esposo coreano se enamoró de México y ya hasta baila cumbias: "Como un K-drama"
Mishel muestra en TikTok cómo su esposo Seong Dong Eun disfruta la comida mexicana, música, juegos y fiestas, ¡hasta baila 'Payaso de rodeo'!
A través de la cuenta @misocouple, una mujer mexicana narra los choques culturales que tiene su esposo coreano y cómo se ha ido enamorado de México.
Algunos de los videos de esta pareja coreano-mexicana se han hecho virales por lo divertido que resulta ver esta especie de 'K-drama' de la vida real.
La divertida vida de la 'Misocouple': Mishel y Seong Dong Eun
Mishel muestra en distintos videos cómo es su vida entre ambos países y cómo su esposo muestra diferentes comportamientos en ambos, pues en Corea suele ser más serio, pero en México baila incluso cumbia, salsa y 'Quebradita', algo que solían decirle que no haría nunca.
Mi coreano si sebe bailar, me tomo tiempo pero se logro 🫡🫶🏻💕 falta mejorar pero ahi vamos 🇲🇽🇰🇷 se viene posada 2 🤭.
Durante el 'Grito de Independencia' en el zócalo de la Ciudad de México, el pasado 16 de septiembre de 2023, Seong Dong Eun no dudó en gritar: "¡Viva!" junto con su esposa y los miles de mexicanos reunidos para festejar a la patria. Incluso llevaba puesta una playera de la Selección Mexicana con su nombre grabado en ella.
Así vivimos la independencia de México 🇲🇽.
Para el cumpleaños de Mishel hicieron una fiesta muy mexicana, en la que ambos se vistieron de mariachis, decoraron con papel picado y bailaron sin parar.
Mi cumple en México despues de 3 años😭🥺🇲🇽🇰🇷 Hola chicos! Me fui de vacaciones por mexico con mi esposo por eso demore en subir videos esperen actualizaciones de nuestras vacaciones fuimos a Oaxaca y puebla🤭🥰 y mi esposo amo todooo, espero subir pronto esos videos💕..
En uno de sus viajes juntos, descubrieron que Seong Song Eun disfruta mucho de la comida oaxaqueña, sobre todo el mole, al cual le echa incluso salsa "para que picara más rico".
🇲🇽🇰🇷Monte Albán y adictos al mole 🤤🤤.
Todo para el esposo de Mishel ha sido un descubrimiento: desde jugar por primera vez 'el juego de las sillas' en una fiesta, hasta bailar 'Payaso de rodeo'.
El payaso del rodeo bailado por mi esposo 🇰🇷🥴🤭.
Y justo cuando la joven pensó que su esposo no podía enamorarse más de México, lo llevó a una boda en un rancho, donde bailó 'La víbora de la mar', se emborrachó con cerveza, bailó sin parar, probó el pulque, las patitas de pollo, el consomé y los chicharrones preparados.
Termino mas enamorado del rancho que de mi 🤣🥴🇲🇽🇰🇷, Todos los videos están completos en mi perfil.
La pareja incluso trabajó en la misma empresa por poco tiempo, ya que contrataron a Mishel como traductora en el lugar donde labora su esposo, ante lo cual hizo un comparativo sobre sus días trabajando en la realidad y cómo se vive esto mismo en la ficción de los K-dramas.
Me contactó una amiga de Rh para trabajar como traductora por 2 dias en la misma empresa donde trabaja mi esposo y grabe slgunos videos cortos, estabamos trabajando entonces no pude grabar mucho 😅.
¿Qué opinan los internautas sobre esta pareja interracial?
La 'misocouple' se ha ido haciendo cada vez más popular y el número de sus seguidores sigue creciendo, tanto en Instagram como en TikTok, pero sobre todo aplauden el amor que le tiene Seong Dong Eun a México y, por supuesto, toman con mucho humor sus videos.
"Si ya visitó Ecatepec, ese hombre no le temerá a nada en la vida", "Y apuesto a que la familia lo llama: 'El chino' jajaja", "Hermano, ya eres mexicano", "Cómo no se va a enamorar, si en México aunque no te conocen te saludan, te abren las puertas de su casa, te dan un taco, en Japón, China y Corea no existes, viven en su propio mundo", "Yo no puedo conseguir un mexicano y otras chicas bien internacionales", "¿Dónde lo compraste? Yo quiero uno", "Yo desbloqueando una nueva necesidad", "Yo también quiero mi K-drama", escribieron algunos.
Nuesta boda en México 🔙⏮️
¿Tú qué opinas?