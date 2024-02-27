Joven descubre que su mamá conoció a su novio por casualidad antes de fallecer: "Ella lo envió"

Video Mujeres les regalan flores a sus novios y ellos no pueden con la emoción: algunos lloraron

Leah Menzies se hizo viral a mediados del 2022 al contar en un video de TikTok cómo su madre, quien falleció cuando ella tenía 7 años de edad, sin saberlo conoció a quien es hoy en día 'el amor de su vida'.

El clip nuevamente ha cobrado relevancia al ser retomado por otras cuentas y medios digitales, y ya acumula casi 46 millones de reproducciones, cerca de 12 millones de 'Me gusta' y poco menos de 80 mil comentarios.

¿Cómo es el video que se viralizó sobre la joven que descubrió que su madre fallecida conoció a su novio?

Leah muestra su rostro en el video, en el cual escribe: "Yo, pensando que mi mamá (que murió cuando yo tenía 7) nunca conoció a mi futuro novio".

La joven corre por lo que parece ser el pasillo de una casa y llega hasta una estancia, donde se deja caer sobre su novio, quien se encuentra recostado en un sillón.

Luego, la chica abre un viejo anuario escolar de su pareja cuando era niño y justo en la primera imagen aparece un grupo de estudiantes, donde aparece su madre en la esquina superior derecha y debajo de ella su actual novio.

@speccylee Found out through this photo in his photo album. A moment straight out of a movie 🥲 ♬ Iris - Goo Goo Dolls

La chica describe: "Sólo para descubrir que ella fue su maestra de kínder" (continuando con la oración antes escrita), mientras hace zoom en la foto de ambos.

Un poco más de la historia detrás de Leah Menzies, la joven que descubrió que su madre fallecida conoció a su futuro yerno antes de morir

El sitio 'Today.com' de la NBC realizó a finales de mayo del 2022 un seguimiento de esta historia tan viral, entrevistando a Leah, quien en ese entonces era una estudiante universitaria de 18 años en Australia, y a su novio, con quien entonces tenía una relación de siete meses.

La joven contó que cuando conoció por primera vez a la familia de su novio, su madre hizo lo que cualquier madre típica haría: desempolvar fotografías antiguas y mostrarle a su hijo de pequeño.

Thomas McLeodd fue quien tomó el álbum y al abrirlo quedó impactado al reconocer a la difunta madre de su novia (pues habí visto fotos de ella en casa de Leah), quien había sido su maestra de preescolar.

La madre de la chica murió cuando ésta tenía tan sólo siete años de edad, por insuficiencia hepática.

Leah rompió en llanto cuando Thomas le mostró la imagen.

"Es increíble que ella lo conociera. Lo que me llama la atención es que ellaestaba con mi futuro novio y no tenía idea", declaró la joven.



Thomas no pudo recordar en sí a la madre de Leah, pero la suegra de ésta le contó que la profesora era muy "amable y gentil".

La chica asegura que tomó esto como una señal y hasta ahora lleva más de dos años de relación con Thomas, incluso ambos celebraron cuando la publicación cumplió un año de haberse vuelto viral, algo que ha hecho mucho más profundo e inquebrantable su amor.

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la chica que descubrió que su mamá había conocido de niño a su futuro novio?

El clip de tan sólo 14 segundos resultó ser muy conmovedor para los usuarios de Internet, quienes lloraron y tomaron también el suceso como "una señal del destino".

"Ella te lo envió", "Lloré una vida", "Me muerooo", "Escalofríos inmediatos", "Es lo más hermoso que vi hoy", "Estaban destinados", "Tómalo como una señal de ella", "Qué precioso", "El destino sí existe", "Si no se casan, ya no creeré en el amor", "No creo en el destino, pero si lo hiciera...", "Como en las películas", "Ambos fueron tocados por el mismo ángel", "No puede ser real", "Almas gemelas, estoy muy feliz por ustedes", expresaron algunos.