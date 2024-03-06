¿Los amantes fueron esposos en sus vidas pasadas? La curiosa teoría que circula en Internet

Video Así se siente estar recién casados: el trend de TikTok que te hará creer en el amor (y el matrimonio)

La teoría de que dos personas que deciden ser amantes pudieron haber coincidido en una vida pasada con un compromiso más fuerte (como el de ser esposos) ha cobrado popularidad en TikTok.

Esta creencia cobró relevancia gracias a lo que se conoce como 'contratos del alma', otra teoría más que ha cobrado mucha relevancia en nuestros días y que plantea que antes de 'llegar al mundo' nuestras almas coincidieron en otro plano y se pusieron de acuerdo para reencontrarse en la vida que estaban por vivir.

PUBLICIDAD

¿Por qué se reencontrarían como amantes aquellos que una vez fueron esposos en otra vida?

El usuario de TikTok José Luis Inzunza, quien se denomina terapeuta y sanador holístico, asegura que dos personas que pudieron haberse jurado amor eterno en una vida pasada pueden reencontrarse en la actual y, de acuerdo a lo que necesiten aprender, tal vez puedan ser pareja sin necesidad de una relación formal.

"También es probable que sólo uno de los dos haya hecho esa promesa de que en una siguiente vida te iba a buscar y te iba a amar, y si el otro no hizo ese mismo compromiso, es probable que se encuentre esta persona ya ocupada en otra relación. Se forma este triángulo amoroso por no haber sido sanado o cancelado en otra vida anterior", explica.

La usuaria Peke Kimaro complementa esta información diciendo que también pudieron haber prometido encontrarse en la próxima vida, por lo que hace un llamado a cuidar lo que se dice, ya que así se hacen los 'contratos del alma' y tanto esto como las acciones que hagamos repercutirán en nuestra próxima vida.

Jade Tarot México menciona que, aún cuando esto sucede, de que el lugar ya ha sido ocupado por otra persona, las personas ya cumplieron con buscarse, encontrarse y reconocerse para seguir evolucionando juntos.

Incluso Martha Higareda invitó a la guía espiritual, psíquica y escritora Georgette Rivera a su podcast para hablar del tema, diciendo que incluso estos triángulos amorosos o infidelidades se pueden dar entre familia.

¿Qué opinan los demás usuarios de TikTok sobre esta teoría de que los amantes fueron esposos en una vida pasada?

Aunque algunos internautas tomaron en serio esta explicación, incluso tomándola de pretexto. Mientras que otros la tomaron con humor e hicieron bromas al respecto.

"Como que se me están juntando mis esposas de varias vidas", "Fui esposa como de cinco", "Yo ya cancelé una relación de vidas pasadas, porque todavía, de güey, volví a hacer contrato en esta", "Cuando conocí a mi esposo parecía que ya lo conocía de toda la vida", "Eso explica por qué siento que es el amor de mi vida y él me quiere, pero no podemos estar juntos", "Yo no me quiero encontrar a mi esposo en otra vida", "¿Se lo pueden explicar a mi mujer?", "Mi papá tuvo más vidas que un gato", "Con razón no hemos podido dejarnos, somos amantes desde hace 19 años", "Por eso hay muchos amantes que se aman y muchos matrimonios sin amor", escribieron algunos.