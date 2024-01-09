Pareja realiza revelación de género y mujer asegura que su suegra "arruinó el momento": la llaman "exagerada"

Video Fiestas de revelación que salieron mal: hermanitos llorando, papás arruinando la sorpresa y más

Las fiestas de gender reveal son eventos que en los últimos años han tomado cada vez más relevancia y en TikTok circulan miles de videos mostrando momentos emotivos, divertidos e incluso polémicos que terminan con personas enojadas.

Este fue el caso de una pareja que decidió compartir con su familia la noticia sobre el género de su bebé, pero al parecer la actitud de la suegra no fue del agrado de la futura mamá.

PUBLICIDAD

Mujer acusa a suegra de interrumpir en la fiesta de revelación de género de su bebé: video se hace viral en TikTok

Todo ocurrió el pasado 8 de enero cuando en la red social de videos cortos se hizo viral un clip donde se puede ver a una pareja en una reunión íntima para dar a conocer si su bebé sería niño o niña al lanzar confetti.

Si bien al inicio tuvieron problemas para hacerlo, una vez que lo lograron se quedaron pasmados al saber que era una niña y no reaccionaron con algún beso o abrazo entre ellos.

Por su parte, la mamá del joven saltó de emoción al ver el resultado y segundos después se acercó para felicitar a su hijo, pero eso no le pareció a la joven, quien en su cara reflejaba molestia.

Al terminar, la pareja se abrazó porque recibirán a una niña y fue entonces cuando la mujer embarazada expresó que estaba enojada por el comportamiento de su suegra.

El reclamo de la futura mamá hizo enojar a miles de internautas Imagen @itsgoneviral / TikTok

"Me siento un poco enojada porque era nuestro momento. Debiste esperar un momento, es mí día".



La señora se quedó en silencio un momento y después, confundida explicó que estaba feliz por ambos, especialmente por su hijo, quien de hecho también trató de recalcar que la reacción de su mamá no tenía nada de malo.

Aunque las cosas parecían calmarse la chica enfatizó que no era la primera vez que su suegra hacía algo así, pues ella siempre "quería ser la primera y la alejaba". Para no continuar discutiendo tanto su novio como su mamá, le pidieron que celebraran el gender reveal y entonces, pidió perdón porque estaba embarazada, dando a entender que quizá reaccionó así por las hormonas.

Internautas concluyeron que la suegra no actuó mal y la nuera era "exagerada"

Al final, los tres se abrazaron y dejaron el malentendido atrás; sin embargo, la escena se volvió viral con 3.5 millones de vistas dejando críticas negativas para la joven, pues los internautas opinaron que de hecho la suegra no hizo nada malo y ella reaccionó de manera exagerada.

"La suegra se espero pero ninguno de los dos reaccionaron ni se alegraron, no le veo nada malo", "La madre esperó y la mujer estaba allí de pie, así que no se equivoca", "La chica embarazada se quedó allí un rato incómoda y luego la madre saltó a felicitarla, más bien ellos lentos que no hicieron nada", "La pareja se quedó allí de pie y la madre retrocedió inicialmente y esperó. Se quedaron allí incómodos. Entonces ella les felicitó. La chica es una exagerada", "Red flags enorme de la chica, se enojó por nada", y "Qué incómodo, la mamá no hizo nada", es lo que expresaron.



Se desconoce exactamente quién es el autor del clip, pero el incómodo momento pareció para muchos actuado, ya que la chica no lucía embarazada en lo absoluto, pero se desconoce si es real o no.

PUBLICIDAD

¿Tú que hubieras hecho en lugar de la suegra? Dinos en los comentarios.