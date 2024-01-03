Entretenimiento

Novio bromea y pide "auxilio" durante su boda: redes lo tunden por ir demasiado lejos

La novia no se esperaba que su pareja le hiciera esto en el día más feliz de su vida

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Un novio se hizo viral y dividió opiniones en redes sociales al hacer una broma durante su propia ceremonia nupcial en la que pedía ayuda por medio de un cartel que decía "Help me!".

A pesar de que los enlaces matrimoniales suelen ser el momento más importante en la vida de muchas mujeres, algunos hombres no se toman estas uniones tan en serio y para muestras basta un botón.

¿Cómo es el video que se hizo viral sobre el novio pidiendo ayuda en su propia boda?

El novio, llamado Douglas, sorprendió a los asistentes cuando, durante la ceremonia, colocó una hoja de papel en su espalda con la frase: 'Help me!', escrita.

La invitada que grababa el video no podía contener la risa y menos cuando el novio volteaba de vez en cuando haciendo caras hacia la concurrencia.

Al final del video, de tan sólo 38 segundos de duración, la novia abraza a su ahora esposo feliz, mientras él sostiene el cartel más arriba con una cómica cara de angustia. Luego, la joven lanza un gritito de alegría y alza las manos en señal de victoria, cuando el novio sigue sosteniendo la hoja de papel, la cual termina escondiendo de ella.

En una segunda parte del video, el oficiante de la ceremonia le pide a Douglas que lea sus votos matrimoniales y él saca la hoja con el mensaje, el cual ahora sí lee la novia, quien se queda con la boca abierta y reacciona indignada. Lo golpea en el hombro con su ramo y no puede evitar demostrar lo molesta que está.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la 'broma' del novio que pide ayuda en su propia boda?

El clip se volvió viral en redes sociales y dividió opiniones con los internautas, entre los que decían que les parecía una broma de muy mal gusto y otros que se lo tomaron con humor y más a la ligera.

"Realmente estaba pidiendo ayuda y nadie lo ayudó", "Si ella no tolera sus chistes, ahí no es", "Pues entonces, ¿para qué se casan, si quieren ser libres?", "Chica, huye, sal corriendo, ahí no es", "Es broma", "Es de pésimo gusto", "Imagínate planearlo todo durante meses y que arruinen así tu gran momento", "Fue demasiado lejos", "Muy gracioso", "Estás muy viejo para estar con esas cosas", " Eso está muy feo, mínimo le avisas de la broma", opinaron algunos.


¿Tú qué opinas?

