Mujer descubre a su esposo saliendo de "ver a las cariñosas" y lo graba en video: el confrontamiento se hace viral

Video Descubrieron que les 'ponían el cuerno' de la manera más inusual: desde mensajes hasta una espinilla

El video de una mujer que descubrió a su esposo saliendo de "ver a las cariñosas" y mintiéndole, se hizo viral en la red social X (antes Twitter), desde donde ya le dio la vuelta al mundo por lo mal que dejó dicho engaño al hombre.

Aunque en el video no se comprueba como tal una infidelidad, los usuarios de redes sociales calificaron mal el comportamiento de la pareja de la señora a la que pusieron en evidencia.

¿Cómo es el video donde una mujer descubre a su esposo saliendo de "ver a las cariñosas"?

En el clip, de poco menos de un minuto de duración, se observa cómo la mujer le llama a su esposo, quien va saliendo del lugar donde se encuentran "las cariñosas", un poco tambaleante, dando a notar que está en estado de ebriedad.

"Diga", contesta el hombre. "Hola, mi amor, ¿cómo estás?", pregunta su mujer. "Bien, mi amorcito. ¿Tú, chiquita?", cuestiona el esposo. "Bien. ¿Qué haces, mi amor?", pregunta la señora. "Estaba acostado, hija. Ya me estaba durmiendo. Sí", miente el señor, mientras su pareja lo ve parado justo frente a ella. "Qué bien", responde la esposa.



Por lo que se puede ver en el video, la esposa fue acompañada al lugar de una persona que no sólo condujo el vehículo en el que se desplazaron hasta allá, sino que también grabó toda la escena, pues mientras la mujer está llamando (con el altavoz puesto) y cuestionando desde el auto a su marido, éste intenta engañarla, literalmente, justo frente a sus narices.

"¿Y tú, mi amor? ¿Cómo estás?", pregunta el hombre mientras se acerca a su automóvil ya para irse a su casa. "Bien, amor. Bien. Ya salí de trabajar", explicó la esposa. "¿Ya saliste de trabajar? No, pues, está bien, amor. Este... ¿te falta mucho para llegar a la casa?", cuestiona el marido mientras intenta abrir la puerta de su coche, mareado. "Pues no, porque te estoy mirando de aquí de cómo saliste de ver a 'las cariñosas'. Andas bien p*do, te acabo de mirar de cómo saliste de con 'las cariñosas'", revela la esposa.



El esposo se impactó con la fuerte declaración de su mujer y comenzó a buscar por todos lados, sin dar con ella, hasta que su pareja le indicó hacia dónde mirar y le hizo señas hasta que la vio.

Como parte de su reacción, el hombre sólo alcanzó a decir: "Ay, hijo de la mad**", una expresión que no se sabe a ciencia cierta si hizo al sentirse acorralado o al ver al acompañante de su mujer, del que se desconoce su identidad.

Ante estas últimas palabras, la esposa sólo atinó a comenzar el reclamo: "¿No que en la casa?"

El final es exquisito…



El video, que ya cuenta con más de 3 millones de vistas, 21 mil 'me gusta', casi 180 comentarios y más de 3 mil 600 compartidos, termina abruptamente antes de que la pareja comience a discutir acaloradamente.

Además, el clip está musicalizado con el tema 'Negro y azul' de Los Kuatreros del Sur, que dice: "Ese compa ya está muerto, no más que no le han avisado".

¿Cómo reaccionaron los usuarios de X al video viral?

Algunos de los internautas tomaron con humor el video, otros reprobaron la conducta de la pareja y unos más hicieron fuertes recomendaciones a la pareja.

"jajajaja que lo deje de una vez", "En el segundo 38 se le quitó lo p*do al compa", "Soldado caído jajaja", "Funado el compa", "Cambia de celular... Te tiene rastreado", "Lo grave era que el tipo iba a manejar borracho", "Valió", "Hombres", "Así es bueno agarrar a los mentirosos. Las mentiras tienen patas largas y en cualquier momento cojean", "Che mandilón", "jajaja invitados al velorio", "Todos mienten, ella dijo que estaba trabajando", "Bueno... lo puso en evidencia y evitó un accidente porque ese tipo pretendía manejar en ese estado", escribieron algunos.

