Abuelita de 93 años alimenta a animales en safari y su reacción se hace viral en redes

Existen usuarios que graban las reacciones de sus papás al hacer algo nuevo y precisamente es lo que hizo una mujer estadounidense llamada Michelle Cunningham.

El pasado 10 de agosto ella decidió llevar a su mamá de 93 años, Rhoda Cravens, y a su hijo a alimentar a los animales al safari Wilstem Ranch ubicado en Indiana, pero además la filmó para ver cómo reaccionaría a la experiencia y el resultado fue extremo.

Abuelita alimenta animales en safari y entra en pánico al verlos de cerca: reacción se hace viral

Si bien la abuelita se mostró entusiasmada al inicio del recorrido, todo cambió cuando vio a una llama asomando la cabeza dentro del auto para poder comer del plato que tenía en sus manos, pues no dudó en gritar con miedo y alegría a la vez.

Esa misma reacción la tuvo cuando los enormes animales se acercaban a centímetros de ella y su hija documentó todo entre ataques de risa.

Uno de los momentos más tensos para la señora Rhoda Cravens fue cuando un emú comenzó a picotear el plato de comida que sostenía con sus manos que no dejaban de temblar.



Su nerviosismo era tal que el animal logró derramar una gran cantidad de comida sobre ella, lo cual de nueva cuenta le provocó risas a su hija.

En una entrevista para el portal Daily Mail, Michelle reveló que la manera en que reaccionó su mamá la sorprendió bastante porque no pensó que se pusiera nerviosa y feliz.

"Sé que a ella no le importan mucho los animales, pero pensó que sería una experiencia divertida para ella. No tenía idea de que ella actuaría de la forma en que lo hizo, pero estoy muy contenta de haber podido registrar su reacción".



El clip que originalmente se publicó en TikTok obtuvo únicamente en esa red social más de 8 millones de vistas; sin embargo, al ser reposteado por todo el Internet dicho número terminó aumentando.

Aquellos que vieron el video aseguraron que no pudieron parar de reír, pues la abuelita de 93 años no podía dejar de gritar de manera descontrolada.

"Sigo viendo esto y no puedo parar de reír", "No me esperaba nada de esto jaja genial", "Creíste que enviabas a la abuela de excursión, pero casi la mandas al más allá lol", "La abuela gritó tan fuerte que la llama la miró y se alejó como "maldición señora, olvídelo, esperaré al siguiente coche", "Los gritos de la señora son muy divertidos" o "¡¡¡Nunca me he reído tanto en mi vida ese grito es puro terror!!!, fueron algunos comentarios.



Por último, Michelle confirmó que a su mamá le encantó volverse una sensación de redes sociales y ahora uno de sus hobbies favoritos es sentarse a leer los comentarios positivos.

Te podría interesar: