Tiktoker regala puesto a abuelita que vende tacos todos los días: su reacción conmovió a TikTok

Diversos influencers se encargan de realizar buenas acciones y brindarle alegría a personas en situaciones vulnerables, como por ejemplo Pepín Ruiz.

El mexicano que tiene casi un millón de seguidores en TikTok, es un empresario y locutor del estado de Veracruz que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan en su localidad y a mediados del mes de junio, se hizo viral por hacer algo increíble.

Tiktoker le regala a abuelita puesto fijo para vender comida

y ella termina en lágrimas, video se hace viral

Resulta que al pasear por las calles de dicho estado encontró a una abuelita llamada Bertha de 76 años de edad, quien todos los días se levanta a las 7 de la mañana para vender tacos y chiles rellenos de diversos guisados.

Al preguntarle un poco más sobre su historia, el tiktoker descubrió que la señora lleva 10 años poniendo su humilde puesto, el cual está conformado únicamente por una mesa, una silla para sentarse y los diversos tuppers donde guarda sus alimentos para ser vendidos.

La abuelita también confesó que está lejos de su familia y gana alrededor de 700 pesos mexicanos al día, pero no le es suficiente.



Pepín Ruiz le preguntó a la señora Bertha qué podía hacer para ayudarla y ella contestó que le gustaría tener algo para protegerse de la lluvia, ya que su establecimiento siempre está expuesto.

Fue así que el influencer tuvo la idea de regalarle un mejor puesto, es decir uno hecho de metal con el cual no sufriría por el mal clima.

Con ayuda de diversas personas lograron ponerlo y al terminar se hizo oficial la entrega de este lugar a la abuelita, quien no pudo contener las lágrimas de emoción.

Algo emotivo es que los clientes y conocidos de la señora Bertha la felicitaron porque recibió la ayuda que tanto merecía.

El clip obtuvo 4 millones de vistas y en la sección de comentarios las personas le desearon la mejor de las suertes a la abuelita en esta nueva etapa entre lágrimas.

"Larga vida para doña Bertha llore de gusto", "Qué abuelita tan linda, me dio gusto verla feliz", "Tus videos siempre me hacen llorar Pepin eres una persona cómo pocas", "Más que merecido!! que alegría que le hayan apoyado", "Llorar cuando veo casos así de lindos es mi pasión", "Gracias por ayudarla", ",Mis respetos para la abuelita luchadora que a pesar de la edad no se rinde", "Su reacción vale oro, gracias por ayudarla", "Se me salieron mis lágrimas" o "Gracias por está acción Pepín Ruiz hiciste feliz un corazón", fueron algunas de las opiniones.



